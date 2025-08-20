Galatasaray'da Wilfried Singo tuzlu geldi, ibre değişti! Akanji'ye dönüş

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da stoper çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da öncelikli isim Monaco’dan Wilfried Singo’ydu. Kulübüyle ve oyuncuyla temasa geçilmiş hatta Singo’nun iknasında Drogba başta olmak üzere eski Aslanlar da devreye girmişti.

Monaco ile bonservis pazarlığında belli bir noktaya gelinse de yıllık 4,5 milyon avro önerilen oyuncunun 7 milyon avroda diretmesi Aslan’a geri adım attırdı. B planını devreye sokan Dursun Özbek yönetimi, rotasını İngiltere’ye çevirdi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı kırmızılılar, Manchester City’de forma giyen Manuel Akanji’ye yoğunlaştı. İngiliz ekibi, 30 yaşındaki stoperi için Galatasaray’dan 25 milyon avro bonservis bedeli talep etti. Oyuncu ile de görüşen yönetim yıllık 5 milyon avroluk bir istekle karşılaştı. Hem City hem de Akanji ile görüşmeler sıklaştırıldı. Eğer iki taraftan da beklenen indirimler sağlanırsa transfer resmiyete dökülecek.

C planında ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen B. Münih’ten Kim Men Jae bulunuyor. Güney Koreli ismin bir sezonluk kiralık alınması gündemde.

Manchester City’nin 2022’de B. Dortmund’dan 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Manuel Akanji’nin güncel piyasa değeri 28 milyon avro. 30 yaşındaki ismin kulübüyle iki yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

EDERSON’DAN CİTY’E…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kaleci transferi için “Belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek” dedi. Öte yandan Kaleci Ederson, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüştü. Brezilyalı kalecinin, “Galatasaray ile anlaştığım ve oraya gitmek istediğim doğru” dediği öğrenildi. City’nin, Donnarumma ile anlaşması hâlinde Ederson’un transferine izin vereceği belirtildi.