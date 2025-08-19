Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem konuşmaları

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray maçındaki kırmızı kart ve Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunda hakemlerle VAR odası arasındaki konuşmalar yayımlandı.

Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtları açıklandı. Yayımlanan kayıtlarda Galatasaray-Fatih Karagümrük ve Göztepe - Fenerbahçe maçlarında geçen konuşmalar yer aldı.

Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem konuşmaları - 1. Resim

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam geliyorum."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."

VAR: "14 numara."

Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."

Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem konuşmaları - 2. Resim

GÖZTEPE - FENERBAHÇE

VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"

VAR: "Bir de bu açı var."

Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."

Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem konuşmaları - 3. Resim

