Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem konuşmaları

Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtları açıklandı. Yayımlanan kayıtlarda Galatasaray-Fatih Karagümrük ve Göztepe - Fenerbahçe maçlarında geçen konuşmalar yer aldı.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam geliyorum."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."

VAR: "14 numara."

Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."

GÖZTEPE - FENERBAHÇE

VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"

VAR: "Bir de bu açı var."

Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."