Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem konuşmaları
Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray maçındaki kırmızı kart ve Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunda hakemlerle VAR odası arasındaki konuşmalar yayımlandı.
Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtları açıklandı. Yayımlanan kayıtlarda Galatasaray-Fatih Karagümrük ve Göztepe - Fenerbahçe maçlarında geçen konuşmalar yer aldı.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam geliyorum."
VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."
Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."
VAR: "14 numara."
Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."
VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"
VAR: "Bir de bu açı var."
Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."
