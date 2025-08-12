Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Penaltı ve kırmızı kart anı!

Gaziantep - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Penaltı ve kırmızı kart anı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziantep - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Penaltı ve kırmızı kart anı!
Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayınladı. Görüntülerde, Gaziantep - Galatasaray maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararının da VAR kayıtları paylaşıldı.

Süper Lig'de ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Gaziantep FK - Galatasaray maçının tartışmalı kararları da yer aldı.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Evet, gösterebilirsin.

VAR: Şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızı oyuncu.

VAR: Öncesini, esnasını ve sonrasını izliyorum şimdi.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Ali top oyunda mı değil mi?

VAR: Top oyunda.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bana topun oyunda olduğu anı göster. Top oyuna girince de durdur.

VAR: Çekmeye başladığı anda top oyunda

Gaziantep - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Penaltı ve kırmızı kart anı! - 1. Resim

KALECİ BURAK BOZAN'IN KIRMIZI KARTI

VAR: APP'yi kontrol ettim. Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.

VAR: Ali, önce elle oynamayı göstereceğim. Sonra da elin ekstra hareketini.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Ağır çekimde gösterme, bana normal göster.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bir de ağır çekimde göster.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bu açı yeterli bana. Son ana kadar doğal konumda ama sürükleme hareketi yapıyor.

VAR: Evet, topun geçişini engelliyor.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Devam ettiriyor elini ona kırmızı kart vereceğim. Direkt serbest vuruş.

VAR: Pozisyon dışarda, doğru.

