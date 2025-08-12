Gaziantep - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Penaltı ve kırmızı kart anı!

Süper Lig'de ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Gaziantep FK - Galatasaray maçının tartışmalı kararları da yer aldı.

İlgili Haber Galatasaray ligin ilk maçında Gaziantep'i farklı mağlup etti! Şampiyondan fiyakalı açılış

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Evet, gösterebilirsin.

VAR: Şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızı oyuncu.

VAR: Öncesini, esnasını ve sonrasını izliyorum şimdi.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Ali top oyunda mı değil mi?

VAR: Top oyunda.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bana topun oyunda olduğu anı göster. Top oyuna girince de durdur.

VAR: Çekmeye başladığı anda top oyunda

KALECİ BURAK BOZAN'IN KIRMIZI KARTI

VAR: APP'yi kontrol ettim. Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.

VAR: Ali, önce elle oynamayı göstereceğim. Sonra da elin ekstra hareketini.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Ağır çekimde gösterme, bana normal göster.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bir de ağır çekimde göster.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bu açı yeterli bana. Son ana kadar doğal konumda ama sürükleme hareketi yapıyor.

VAR: Evet, topun geçişini engelliyor.

HAKEM ALİ ŞANSALAN: Devam ettiriyor elini ona kırmızı kart vereceğim. Direkt serbest vuruş.

VAR: Pozisyon dışarda, doğru.