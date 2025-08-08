Canlı anlatım: Gaziantep FK-Galatasaray maçı! İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezondaki ilk resmi maçını Gaziantep temsilcisi ile yapacak. Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen sezonu 14. tamamlayan Gaziantep FK ise sezona yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde girecek. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son şampiyon karşısında kazanarak sezona moralli girmek için mücadele edecek.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Mustafa, Arda, Abena, M'Bakata, Kevin, Bacuna, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Sorescu, Boateng

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper

SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, kadroya dahil edilmedi.

NELSSON VE CUESTA'NIN LİSANSLARI ÇIKARILMADI

Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.