8 kat fark var! Avrupa bunu konuşuyor: Galatasaray'ın eski yıldızından şaşkına çeviren skor

Galatasaray'da 3 sezon top koşturan, Fatih Terim ve Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera'nın çalıştırdığı NK Celje, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında farklı bir galibiyet elde etti. Slovenya temsilcisi, deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımını 5-0 gibi çok net bir skorla geçti.

8 KATI DEĞERİNDEKİ TAKIMI DAĞITTI

Avrupa'da gecenin sürpriz skorunun ardından 2 takım arasındaki yaklaşık 8 katı bulan kadro değeri farkı sosyal medyada gündem oldu.

Futbolcu analiz sitesi Transfermark'ın verilerine göre; NK Celje'nin güncel kadro değeri 9 milyon 230 bin euro. Lugano'nun güncel kadro değeri ise 71 milyon 30 bin euro.

PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLERİ

Albert Riera'lı NK Celje, 5-0'ın rövanşında Lugano'ya karşı turu geçmesi durumunda, Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Banik Ostrava-Austria Wien eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.