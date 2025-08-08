Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde

- Güncelleme:
Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa&#039;nın zirvesinde
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Premier Lig'in "Büyük Altılı"sı Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın en pahalı kombine fiyatları, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı. Devler Ligi şampiyonu PSG'nin bu sezonki en pahalı kombinesinin, Fenerbahçe'den 7, Galatasaray'dan 3 kat daha ucuz olması dikkat çekti. Avrupa devleri Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Inter'in en ucuz kombine fiyatı, 14-15 bin TL'ye denk gelirken, Galatasaray'da bu rakam 24 bin TL, Fenerbahçe'de 20 bin 500 TL.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken; Fenerbahçe ve Galatasaray, en pahalı kombine bilet fiyatında Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde - 1. Resim

EN PAHALI KOMBİNE FENERBAHÇE'NİN

Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin TL'lik fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için en pahalı kombine fiyatını 455 bin TL olarak belirlerken bu rakam, Avrupa'nın en pahalı kombine bilet fiyatı oldu. Fenerbahçe'de Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin TL zamlanarak 455 bin TL'den satıldı.

Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde - 2. Resim

GALATASARAY, AVRUPA'DA 2'NCİ SIRADA

Galatasaray'ın en pahalı kombine fiyatı 180 bin TL olurken; sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da 2'nci sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, en pahalı kombine fiyatında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kulüplerden Milan, Inter, Tottenham ve Inter gibi kulüpler izledi.

Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde - 3. Resim

TRABZONSPOR'UN KOMBİNESİ BARCELONA VE PSG'DEN PAHALI

Beşiktaş, sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatı, Arsenal ile aynı şekilde 115 bin TL olurken, Juventus ve Real Madrid ile de benzer düzeylerde bulunuyor. Trabzonspor'un en pahalı kombine bilet fiyatı (90 bin TL) ise Manchester City (87 bin TL), PSG (63 bin TL) ve Barcelona'dan (39 bin TL) daha fazla.

Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde - 4. Resim

KOMBİNE FİYATINDA "BÜYÜK ALTILI"YA FARK

İngiltere Premier Lig'de "Büyük Altılı" olarak adlandırılan Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın en pahalı kombine bilet fiyatları bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 130 bin TL zamlanarak 455 bin TL'ye çıkan kulübün en pahalı kombine bilet fiyatı, "Büyük Altılı"nın sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatlarından daha yüksek durumda.

Premier Lig'in dev kulüplerinin indirimli sezonluk biletleri (öğrenci, engelli ve 63 yaş üstü gibi) dışında en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları şöyle:

Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde - 5. Resim

EN UCUZ KOMBİNE 15 BİN TL

Avrupa'da öne çıkan kulüplerinden Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Inter'in en ucuz kombine bilet fiyatı 14-15 bin TL'ye denk gelirken; Galatasaray'da en ucuz kombine bilet 24 bin TL, Fenerbahçe'de ise öğrenci bileti dışında 20 bin 500 TL ile daha yüksek seviyede bulunuyor.

Avrupa'nın Premier Lig dışındaki 4 büyük liginde bazı öne çıkan kulüplerin indirimli dışındaki sezonluk en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları şöyle:

Fenerbahçe 7, Galatasaray 3 kat pahalı! Fiyatlar dudak uçuklattı: Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde - 6. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

