En ucuzu 2 bin, en pahalısı 455 bin TL! Süper Lig'de takım takım kombine fiyatları

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kombine kartlar satışa sunuldu. Kombine satışı yapmama kararı alan Eyüpspor ve Fatih Karagümrük dışındaki 16 takımın iç saha maçlarını sezon boyu izlemenin bedeli belli oldu.

FENERBAHÇ'DEN 130 BİN TL ZAM

Sarı-lacivertli kulüp, maraton Alt ve Fenerium alt kombinelerini 86 bin 800 TL ile 455 bin TL arasında belirlerken, ayrı tribünlerin üst kat biletlerinin 33 bin TL ile 64 bin 400 TL arasında olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, maraton alt H bloktan 35 bin TL karşılığında kombine bilet alırken; kale arkası biletleri 20 bin 500 TL'den, öğrenci biletleri ise 10 bin 750 TL'den satıldı.

Sarı-lacivertli kulüp en pahalı tribünün fiyatını geçtiğimiz sezon 325 bin TL olarak belirlemişti. Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin TL zamlanarak 455 bin TL'den satıldı. Fenerbahçe'nin uyguladığı 130 bin TL'lik zam, Süper Lig'de Galatasaray haricindeki tüm takımların en pahalı kombine biletinden daha fazla.

EN UCUZ KOMBİNE KONYASPOR'UN

Süper Lig'de en ucuz kombine kart, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Konyaspor tarafından satışa çıkarıldı. Yeşil-beyazlı ekip, kale arkası üst bilet fiyatını 2 bin TL olarak belirlerken, geçen yıl kombine kart sahibi olan taraftarlar, kombine yenilemede yüzde 25 indirim hakkına sahip oldu. Yeşil-beyazlılar, 2025 yılının Aile Yılı olması sebebiyle aile tribünü biletlerini 3 bin TL'den satışa çıkarırken, 65 yaş üstü taraftarlar da kombine biletlerini 3 bin TL'den satın aldı.

Konyaspor, kombine biletlerin Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kapsamadığını da duyurdu.

GALATASARAY'DA KOMBİNE YENİLEME ORANI YÜZDE 90

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kombine kartı bulunan taraftarların bilet yenileme oranı yüzde 90'ı geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, kuzey ve güney üst tribün fiyatını 24 bin TL, kuzey ve güney alt tribün fiyatını ise 26 bin TL olarak belirledi. Galatasaray'da en pahalı kombine bilet fiyatı ise 180 bin TL'yle doğu alt tribünün en ortasında bulunan bölüm oldu.

BEŞİKTAŞ'TA EN PAHALI KOMBİNE, GEÇEN YILDAN DAHA UCUZ

Beşiktaş'ta yeni sezon kombileri 19 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Siyah-beyazlı kulüp, 8 farklı kategoride bilet fiyatı belirlerken, en pahalı kombine bilet 115 bin TL ile doğu tribünün alt kat ortasında bulunan 1. kategori tribün oldu.

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon VIP 100 ve VIP 101 tribünlerini 210 bin TL ve 240 bin TL'den satışa çıkarmıştı.

TRABZONSPOR'DA EN PAHALI KOMBİNE 90 BİN TL

Yeni sezon öncesinde kombine biletleri satışa sunan Trabzonspor, güney tribünü ve kuzey alt tribünü 6 bin TL'den satışa çıkardı. Bordo-mavili kulüp, diğer tribünlerin fiyatlarını 9 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin 500 TL olarak belirledi. Karadeniz temsilcisi, VIP kombineleri ise 4 farklı kategoride satışa sundu. VIP Silver 35 bin TL, VIP Gold 50 bin TL, VIP Platinium A ve C Blok 70 bin TL, VIP Platinium B blok ise 90 bin TL'den satıldı.

EYÜPSPOR VE KARAGÜMRÜK, KOMBİNE SATIŞI YAPMADI

Eyüpspor ile Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük yeni sezon için kombine satışı yapmadı.

RİZESPOR PROTOKOL TRİBÜNÜ 80 BİN TL

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından en pahalı kombine bilet fiyatını Çaykur Rizespor açıkladı. Karadeniz ekibi, stadyumda bulunan protokol tribününü 80 bin TL'den satışa sundu.

GENÇLERBİRLİĞİ VE KOCAELİSPOR'DAN İNDİRİM

Lige yeni yükselen takımlardan Gençlerbirliği, erken kombine satışında taraftarlarına yüzde 50 indirim uyguladı. Ankara ekibinin taraftarları, 25 Haziran ile 30 Haziran arasında kale arkası biletlerini 4 bin TL'den, maraton tribünü biletlerini 5 bin TL'den ve kapalı tribün biletlerini 6 bin TL'den aldı.

Gençlerbirliği, 1 Temmuz itibarıyla bilet fiyatlarını 8 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin TL olarak duyurdu. 30 bin TL olarak açıklanan VIP tribün biletlerinde ise indirim uygulanmadı.

Ligin bir diğer yeni ekibi Kocaelispor, geçen sezon kombinesi olan taraftarlarına yüzde 10 indirim uyguladı. Yeşil-siyahlı kulüp, kombine bilet fiyatlarını 6 bin 250 TL, 7 bin TL, 14 bin lira, 18 bin TL, 20 bin lira ve 25 bin TL olarak duyurdu.