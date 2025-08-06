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Süper Lig hakemi testi geçemedi! Büyük tehlike: Kariyeri bitebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig hakemi testi geçemedi! Büyük tehlike: Kariyeri bitebilir
Süper Lig, Halil Umut Meler, Fifa, Hakem, Kariyer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yeni sezon öncesi fiziksel yeterlilik testini geçemedi. Orta mesafe koşusunu 36'ıncı turda bırakan 39 yaşındaki hakem, 7 Ağustos Perşembe günü bir kez daha gireceği testi geçememesi halinde görevine devam edemeyecek.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig Halil Umut Meler için çarpıcı bir açıklama yaptı. Gündoğdu, ilk koşu testini tamamlayamayan 39 yaşındaki Meler'in tekrar teste gireceğini belirtti. Tecrübeli hakem, tekrar gireceği fiziksel yeterlilik testini de geçememesi durumunda yeni sezonda maç yönetemeyecek. 

Süper Lig'in ünlü hakemi testi geçemedi! Büyük tehlike: Koşamazsa kariyeri bitecek - 1. Resim

"KOÇAMADI, BIRAKTI"

Ekol TV yayınına katılan Ferhat Gündoğdu, "Geçtiğimiz hafta gerçekleşen teste, Halil Umut Meler 36'ncı turda bıraktı, koşamadı. Perşembe günü tekrar koşu hakkı var, takip ediyoruz. O gün koşuyu yapacak ve görevine devam edecek. Koşamazsa, görevine devam edemeyecek" ifadelerini kullandı.

SPRİNT TESTİNİ GEÇTİ, ORTA MESAFEDE BAŞARISIZ OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre; sprint etabı ve orta mesafe koşusundan oluşan FIFA yeterlilik testini bütün hakemlerin yılda bir kere tamamlaması gerekiyor. Hakemler, sprint etabında 40 metreyi 6 kez koşmak ve her birini 6 saniyede tamamlamak zorunda. Her tekrardan sonra 60 saniye dinlenme süresi olan hakemler, testi başarılı tamamladığı taktirde ikinci etaba geçebiliyor.

Süper Lig'in ünlü hakemi testi geçemedi! Büyük tehlike: Koşamazsa kariyeri bitecek - 2. Resim

Hakemlerin, ikinci etapta 40 kere 75 metre koşmaları gerekiyor. Hakemler için koşu süresi 15 saniye, dinlenme süresi 18 saniye. Sprint testini geçen Halil Umut Meler'in, orta mesafe koşusunda başarısız olduğu ortaya çıktı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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