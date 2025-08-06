MHK Başkanı canlı yayında açıkladı: Bu sezon "yabancı VAR" olacak mı? 

Ferhat Gündoğdu, futbol gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, "VAR odasında artık gözlemci bulunacak ve gözlemcilerin 2 tanesi yabancı olacak. Bu sene niyetimiz, kendi VAR hakemlerimizle devam etmek" dedi.

"GÖZLEMCİ KARARININ 2 AMACI VAR"

Ekol TV canlı yayınına katılan Gündoğdu, "İlk haftadan itibaren VAR odasında gözlemci olacak. Bunun 2 amacı var; bir tanesi VAR odasındaki süreçleri kontrol etmek, diğeri her mekanizmanın kontrol edilmesi. Gözlemcilerin 2'si yabancı olacak. VAR hakemlerimiz ise yerli olacak. Bu sene kendi VAR hakemlerimiz ile devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNERİ OLARAK GÖTÜĞRDÜM, ZAMANI YANLIŞTI"

MHK Başkanı, "Televizyon yorumcuları gözlemcilik yapmamalı. Gazetecilik ve spor yorumculuğu yapanlar gözlemcilik yapmamalı. Benim böyle bir teklifim olmuştu ama zamanlaması yanlıştı. Bunu öneri olarak götürdüm ama tam kendimi açıklayamadım. Artık biraz daha zamanımız var. Tekrar gündeme getirebiliriz" şeklinde konuştu.