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TFF duyurdu: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları ertelendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TFF duyurdu: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir&#039;in maçları ertelendi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığindaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Avrupa kupalarında temsilcilerimizin oynayacağı maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak 3 karşılaşma için "erteleme" kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak eleme turu maçları nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FKmaçları ileri bir tarihe ertelendi.

TFF duyurdu: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları ertelendi - 1. Resim

"YENİ TARİHLER DAHA SONRA AÇIKLANACAK"

TFF'nin resmi sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklama şöyle:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3'üncü Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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