TFF duyurdu: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları ertelendi

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak eleme turu maçları nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FKmaçları ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'nin resmi sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklama şöyle:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3'üncü Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."