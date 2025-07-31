Türk futbol severleri sevindirecek haber! TFF duyurdu, zorunluluk kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılan ve yıllardır zorunlu tutulan "Arial Font" ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'DEN FUTBOL SEVERLERİ SEVİNDİRECEK HABER GELDİ

Söz konusu yazı fontunun, zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: