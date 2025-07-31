Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Türk futbol severleri sevindirecek haber! TFF duyurdu, zorunluluk kalktı

Türk futbol severleri sevindirecek haber! TFF duyurdu, zorunluluk kalktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk futbol severleri sevindirecek haber! TFF duyurdu, zorunluluk kalktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılan ve yıllardır zorunlu tutulan "Arial Font" ile ilgili bir açıklama yaptı. X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu fontun kullanma zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılan ve yıllardır zorunlu tutulan "Arial Font" ile ilgili bir açıklama yaptı.

Türk futbol severleri sevindirecek haber! TFF duyurdu, zorunluluk kalktı - 1. Resim

TFF'DEN FUTBOL SEVERLERİ SEVİNDİRECEK HABER GELDİ

Söz konusu yazı fontunun, zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır 

TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.
 
Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir.

Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gürsu Belediye Başkanı Işık açıkladı: Kahraman yangın şehitleri sarılıp ayran ikram etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Simon Banza transferinde yeni gelişme! Braga teklifi kabul etti - SporBanza'da flaş gelişme! Braga kabul etti: Rakam ortaya çıktıBeşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma tamam: Yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma tamam: Yeni takımı...Barcelona'dan TFF 1. Lig'e flaş transfer! Anlaşma sağlandı: İşte golcü futbolcunun bonservisi... - SporBarcelona'dan Van Spor'a flaş transfer!Yıldız futbolcu hastanelik oldu! Sokak ortasında dehşeti yaşadı - SporYıldız isim hastanelik oldu! Sokak ortasında dehşeti yaşadıNicolo Zaniolo'ya sürpriz talip! Okan Buruk'un nihai kararı bekleniyor - SporZaniolo sürprizi! Nihai karar bekleniyor: 15 milyon euro...Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk maçı öncesi taraftarına önemli duyuru - SporBeşiktaş'tan Shakhtar maçı öncesi taraftarına önemli duyuru
Sonraki Haber Yükleniyor...