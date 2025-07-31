Türk futbol severleri sevindirecek haber! TFF duyurdu, zorunluluk kalktı
Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılan ve yıllardır zorunlu tutulan "Arial Font" ile ilgili bir açıklama yaptı. X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu fontun kullanma zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılan ve yıllardır zorunlu tutulan "Arial Font" ile ilgili bir açıklama yaptı.
TFF'DEN FUTBOL SEVERLERİ SEVİNDİRECEK HABER GELDİ
Söz konusu yazı fontunun, zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır
TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.
Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.
Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir.
Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir.