Barcelona'dan Van Spor'a flaş transfer! Bonservisi ortaya çıktı
TFF 1'nci Lig ekiplerinden Van Spor, dikkat çeken bir transfere imza attı. Bonservisi UD Las Palmas'ta bulunan 23 yaşındaki forvet Ivan Cedric ile anlaşma sağlandı. Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezonu Barcelona'nın rezerv takımında geçirmişti.
Trendyol 1'nci Lig ekiplerinden Van Spor Futbol, LaLiga2 kulüplerinden UD Las Palmas forması giyen Ivan Cedric ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibinde mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Türkiye'de forma giyecek.
400 BİN EURO BONSERVİS
İspanyol basınından Cabarias7 sitesinde yer alan habere göre; Van Spor, Kamerunlu forvet oyuncusu için Las Palmas'a 400 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede "sonraki satıştan pay" maddesinin bulunduğu ifade edildi.
29 MAÇTA 8 GOL
Geçtiğimiz sezon Barcelona Athletic takımında kiralık olarak forma giyen Iván Cedric, 29 karşılaşmada 8 gol ve 6 asistlik skor katkısı sundu.
IVAN CEDRIC'İN KARİYERİ
Kamerun U23 takımıyla 2 karşılaşmaya çıkan golcü oyuncu, sırasıyla Los Yebenes, AD Alcoron B, Toledo, Valladolid B, Valladolid, Las Palmas, Barcelona Athletic (Barcelona B) takımlarının formalarını giydi.