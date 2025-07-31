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Barcelona'dan Van Spor'a flaş transfer! Bonservisi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barcelona&#039;dan Van Spor&#039;a flaş transfer! Bonservisi ortaya çıktı
TFF 1. Lig, Transfer, Barcelona, Bonservis, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 1'nci Lig ekiplerinden Van Spor, dikkat çeken bir transfere imza attı. Bonservisi UD Las Palmas'ta bulunan 23 yaşındaki forvet Ivan Cedric ile anlaşma sağlandı. Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezonu Barcelona'nın rezerv takımında geçirmişti.

Trendyol 1'nci Lig ekiplerinden Van Spor Futbol, LaLiga2 kulüplerinden UD Las Palmas forması giyen Ivan Cedric ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibinde mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Türkiye'de forma giyecek.

Barcelona'dan Van Spor'a transfer! Bonservisi ortaya çıktı - 1. Resim

400 BİN EURO BONSERVİS

İspanyol basınından Cabarias7 sitesinde yer alan habere göre; Van Spor, Kamerunlu forvet oyuncusu için Las Palmas'a 400 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede "sonraki satıştan pay" maddesinin bulunduğu ifade edildi.

29 MAÇTA 8 GOL

Geçtiğimiz sezon Barcelona Athletic takımında kiralık olarak forma giyen Iván Cedric, 29 karşılaşmada 8 gol ve 6 asistlik skor katkısı sundu.

Barcelona'dan Van Spor'a transfer! Bonservisi ortaya çıktı - 2. Resim

IVAN CEDRIC'İN KARİYERİ

Kamerun U23 takımıyla 2 karşılaşmaya çıkan golcü oyuncu, sırasıyla Los Yebenes, AD Alcoron B, Toledo, Valladolid B, Valladolid, Las Palmas, Barcelona Athletic (Barcelona B) takımlarının formalarını giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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