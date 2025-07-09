Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF resmen duyurdu: Stadyuma girişlerde "kimlik kartı" dönemi

TFF resmen duyurdu: Stadyuma girişlerde "kimlik kartı" dönemi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF resmen duyurdu: Stadyuma girişlerde &quot;kimlik kartı&quot; dönemi
TFF, Kimlik Kartı, Süper Lig, 1.Lig, Taraftar, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesi önemli bir teknik düzenlemeye gitti. Süper Lig ve 1'inci Lig maçlarına giriş için yeni dönem resmen açıklandı. Taraftarların, çipli T.C. kimlik kartları ile elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlandı.

Stadyuma giriş prosedürlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Trendyol Süper Lig ve 1'inci Lig maçlarına 2025-2026 sezonundan itibaren T.C. kimlik kartıyla da girilebilecek.

TFF resmen duyurdu: Stadyuma girişlerde kimlik kartı dönemi - 1. Resim

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor. 

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır. 

Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarı nefesini tuttu! Osimhen için saat verildiBabasının izinden gidiyor! Bir kentin gönlüne taht kurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray taraftarı nefesini tuttu! Osimhen için saat verildi - SporVictor Osimhen için saat verildiMenajeri noktayı koydu: Milot Rashica, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? - SporMenajeri açıkladı: Rashica, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?12 milyon euroya gitmişti, 2 yıl sonra dönüyor! Süper Lig ekibine imza atacak - Spor12 milyon euroya gitmişti, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımıFenerbahçe'den gönderilmişti! Mario Branco'nun yeni takımı belli oldu - SporF.Bahçe'den gönderildi! Yeni takımı belli olduŞampiyonlar Ligi heyecanı başladı! İşte 1'inci Eleme Turu sonuçları... - SporŞampiyonlar Ligi heyecanı başladı! İşte sürpriz sonuçlar...Beşiktaş'ta iç transfer hamlesi! 4 imza birden - SporBeşiktaş'ta transfer hamlesi! 4 imza birden
Sonraki Haber Yükleniyor...