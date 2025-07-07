Çok tartışılmıştı! TFF'den 'yabancı VAR hakemi' kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon planlamasını yaptı, yabancı VAR hakemi uygulamasında karar çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon planlamasını yaptı. 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'in fikstürü geçtiğimiz günlerde çekildi. Öte yandan TFF, önümüzdeki sezonun 'yabancı VAR hakemi' uygulamasına dair kararını da verdi.

BİR SEZON DAHA 'DEVAM' KARARI

Ajansspor'un haberine göre; yabancı VAR hakemi uygulaması bir sezon daha devam edecek. 2024-2025 sezonun ortasında başlayan uygulama, tartışmaları bir nebze de olsa dindirmişti.