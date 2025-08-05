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Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 eksik var!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, Feyenoord, Talisca, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde UEFA'ya bildirilen kadroda bulunan 2 futbolcu, Hollanda kafilesinde yer almadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında yarın Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 22:00'de başlayacak mücadelenin kadrosu açıkladı.

22 FUTBOLCU KADRODA 

Teknik direktör Jose Mourinho, Hollanda kafilesinde 22 futbolcuya yer verdi.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 eksik var! - 1. Resim

TALISCA VE İSMAİL YÜKSEK YOK

Sakatlığı yeni atlatan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ve milli futbolcu İsmail Yüksek, riske edilmeyerek, kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 eksik var! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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