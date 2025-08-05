Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 eksik var!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde UEFA'ya bildirilen kadroda bulunan 2 futbolcu, Hollanda kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında yarın Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 22:00'de başlayacak mücadelenin kadrosu açıkladı.
22 FUTBOLCU KADRODA
Teknik direktör Jose Mourinho, Hollanda kafilesinde 22 futbolcuya yer verdi.
TALISCA VE İSMAİL YÜKSEK YOK
Sakatlığı yeni atlatan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ve milli futbolcu İsmail Yüksek, riske edilmeyerek, kadroya alınmadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş