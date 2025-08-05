Fenerbahçe'nin gözü kulağı Portekiz'de! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın son antrenmanına çıkmadı. Portekiz kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda oynanacak Nice karşılaşması öncesi milli futbolcu hakkında açıklama yaptı.
Benfica, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Nice ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor. Fenerbahçe ile yıllık 5 milyon euro garanti ücrete anlaşma sağlayan ve transfer için kulüplerin el sıkışmasını bekleyen 26 yaşındaki oyuncu, dün akşam gerçekleşen antrenmanı tamamlayamadı. Yıldız oyuncunun son durumuna dair Portekiz kulübünden açıklama geldi.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Kerem Aktürkoğlu'nun, sakatlık sebebiyle takımının bugünkü idmanında yer almadığı belirtildi. Benfica'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; milli futbolcu, sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle antrenmana çıkmadı.
KADRODA OLMAYACAK
Benfica'nın Fransız ekibi Nice ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu maçında forma giymesi zor olan Aktürkoğlu'nun, kadroya alınması beklenmiyor.
ÖZEL JET BEKLİYOR
Benfica'nın istediği 25 milyon euro bonservis bedelini indirmeye çalışan Fenerbahçe'nin, anlaşma sağlanır sağlanmaz yönetici Hakan Safi'nin özel jetiyle yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
GALATASARAY DA PARA KAZANACAK
Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon 12 milyon euroya Portekiz'e gönderdiği eski oyuncusunun transferinde, kârdan yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.