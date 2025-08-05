Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'nu iki Fenerbahçeli ikna etmiş! Bomba transferde çarpıcı detay

Kerem Aktürkoğlu'nu iki Fenerbahçeli ikna etmiş! Bomba transferde çarpıcı detay

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu&#039;nu iki Fenerbahçeli ikna etmiş! Bomba transferde çarpıcı detay
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Transfer, Benfica, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi konusunda 'taraftar tepkisi' nedeniyle tereddütte kaldığı ancak sarı-lacivertli formayı giyen iki ismin devreye girdiği iddia edildi. İkna olan Kerem'in yakın dönemde imza atması bekleniyor. İşte o iki isim ve detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transfer bombasını patlatmak üzere. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertlilerin hedefinde bu kez milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu var.

Galatasaray'ın eski yıldızı Aktürkoğlu için bastıran Fenerbahçe, Benfica ile pazarlık masasında. Kulübünde mutsuz olan futbolcu ile sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı iddia edilirken, her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

YILLIK 4.5 MİLYON EURO ALACAK

Takvim'in haberine göre; Kerem Aktüroğlu 4.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren teklifi kabul etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yönetici Hakan Safi dün Lizbon'a giderek Benfica ile masaya oturdu. Portekiz ekibinin 25 milyon euroluk talebine karşın sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptığı öğrenildi.

İKİ FENERBAHÇELİ İKNA ETTİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun ikna süreciyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıkardı. Milli futbolcunun görüşmelerin başında, hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarlardan gelebilecek olası tepkiler nedeniyle bir hayli endişeli olduğu belirtildi. Ancak İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Kerem'le görüştüğü ve "Hiç canını sıkma. Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dediği, yıldız futbolcunun bu sözler sonrası sarı-lacivertlilere "evet" dediği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nu iki Fenerbahçeli ikna etmiş! Bomba transferde çarpıcı detay - 1. Resim

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Fenerbahçeli taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Bazı taraftarlar, "Tam aradığımız profil. Bize büyük güç katacak" derken, bazı taraftarlar da Kerem'in daha önce yaptığı bazı açıklamalar ve paylaşımlardan dolayı bu transfere mesafeli yaklaşıyor.

TÜM AİLESİ FENERBAHÇELİ

Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun tüm ailesi Fenerbahçe taraftarı. Bu nedenle Kerem'in çubuklu formayı giymesi konusunda ailesinin çok istekli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

81 ilde sahte ve kaçak alkol operasyonu! 121 kişi gözaltında1 milyon TL’nin getirisinde şok düşüş! Enflasyonla birlikte, faiz daha da gerileyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransız kulübü Nice, Trabzonspor'un kapısını çalacak! Mendy'e talip var - SporFransız kulübü Nice, Trabzonspor'un kapısını çalacak!Beşiktaş sağ bek arayışında sona yaklaşıyor! Luis Perez için temas kuruldu - SporBeşiktaş sağ bek arayışında sona yaklaşıyor! Luis Perez için temas kurulduAvrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, orta saha oyuncusunun işini bitirdi! Ndidi kartal oluyor - SporBeşiktaş, orta saha oyuncusunun işini bitirdi!Miha Zajc 2 yıllık imzayı attı! İşte yeni takımı - SporMiha Zajc 2 yıllık imzayı attı! İşte yeni takımıPerformansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşinde - SporPerformansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşindeİtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devrede - Sporİtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devrede
Sonraki Haber Yükleniyor...