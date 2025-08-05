Kerem Aktürkoğlu'nu iki Fenerbahçeli ikna etmiş! Bomba transferde çarpıcı detay

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transfer bombasını patlatmak üzere. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertlilerin hedefinde bu kez milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu var.

Galatasaray'ın eski yıldızı Aktürkoğlu için bastıran Fenerbahçe, Benfica ile pazarlık masasında. Kulübünde mutsuz olan futbolcu ile sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı iddia edilirken, her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

YILLIK 4.5 MİLYON EURO ALACAK

Takvim'in haberine göre; Kerem Aktüroğlu 4.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren teklifi kabul etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yönetici Hakan Safi dün Lizbon'a giderek Benfica ile masaya oturdu. Portekiz ekibinin 25 milyon euroluk talebine karşın sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptığı öğrenildi.

İKİ FENERBAHÇELİ İKNA ETTİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun ikna süreciyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıkardı. Milli futbolcunun görüşmelerin başında, hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarlardan gelebilecek olası tepkiler nedeniyle bir hayli endişeli olduğu belirtildi. Ancak İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Kerem'le görüştüğü ve "Hiç canını sıkma. Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dediği, yıldız futbolcunun bu sözler sonrası sarı-lacivertlilere "evet" dediği ifade edildi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Fenerbahçeli taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Bazı taraftarlar, "Tam aradığımız profil. Bize büyük güç katacak" derken, bazı taraftarlar da Kerem'in daha önce yaptığı bazı açıklamalar ve paylaşımlardan dolayı bu transfere mesafeli yaklaşıyor.

TÜM AİLESİ FENERBAHÇELİ

Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun tüm ailesi Fenerbahçe taraftarı. Bu nedenle Kerem'in çubuklu formayı giymesi konusunda ailesinin çok istekli olduğu belirtiliyor.