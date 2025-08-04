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Emre Belözoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na 3 tavsiye! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emre Belözoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na 3 tavsiye! Fenerbahçe&#039;ye transferi gündemdeydi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için bir açıklama da Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan geldi. Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe dair milli futbolcu Aktürkoğlu'na tavsiyelerde bulundu. Belözoğlu "Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Ben, Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe’ye geldiğimde tecrübe ettim" dedi.

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncu olan ve şu anda Portekiz'in Benfica ekibinde forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti. 

Emre Belözoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na 3 tavsiye! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi - 1. Resim

Sarı-lacivertli kulübün eski oyuncusu ve hocası olan Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Aktürkoğlu'nun transferine dair önemli açıklamalara yer verdi.

TV100'e konuşan Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na tavsiyelerde bulundu. 

Emre Belözoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na 3 tavsiye! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi - 2. Resim

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Eski bir Galatasaray oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferini 'büyük bir meydan okuma' olarak nitelendiren Belözoğlu "Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Ben, Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe’ye geldiğimde tecrübe ettim" dedi. 

Emre Belözoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na 3 tavsiye! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi - 3. Resim

AKTÜRKOĞLU'NA 3 ÖNERİ: FENERBAHÇE'YE SARIL

Belözoğlu, "Kerem'in arafta kalmaması gerekir. Ona kendini Fenerbahçe'ye kabul ettirmek için 3 önerim var" ifadelerini kullanarak Aktürkoğlu'na şu sözler ile tavsiyede bulundu:

1- Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun. Sahada ve dışında her an meydan okumaya hazır olsun.

2- Fenerbahçe, terini sonuna kadar akıtan herkese sahip çıkar, mücadele etsin.

3- Bizim zamanımız farklıydı, uzun süren şampiyonluk hasreti Fenerbahçe'de profilleri değiştirdi. Takipçi kovalayan tüm yorumcular oyunculara çullanmayı marifet sanıyor. Kerem bunlara kulak asmayacak. Galatasaray'ı geride bırakacak, Fenerbahçe'ye sarılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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