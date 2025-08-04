Emre Belözoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na 3 tavsiye! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncu olan ve şu anda Portekiz'in Benfica ekibinde forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulübün eski oyuncusu ve hocası olan Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Aktürkoğlu'nun transferine dair önemli açıklamalara yer verdi.

TV100'e konuşan Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na tavsiyelerde bulundu.

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Eski bir Galatasaray oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferini 'büyük bir meydan okuma' olarak nitelendiren Belözoğlu "Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Ben, Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe’ye geldiğimde tecrübe ettim" dedi.

AKTÜRKOĞLU'NA 3 ÖNERİ: FENERBAHÇE'YE SARIL

Belözoğlu, "Kerem'in arafta kalmaması gerekir. Ona kendini Fenerbahçe'ye kabul ettirmek için 3 önerim var" ifadelerini kullanarak Aktürkoğlu'na şu sözler ile tavsiyede bulundu: