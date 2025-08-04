Fenerbahçe'nin transfer bombasıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber!

Fenerbahçe, uzun bir süredir uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu bombasını patlamak üzere. Uçakla Portekiz'e giden ve yıldız oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Galatasaray’dan 2024’te 12 milyon Euro’ya Benfica’ya giden Kerem'e 5 milyon Avro ödemesi bekleniyor..

Fenerbahçelileri heyecanlandıran transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Nice ile oynayacağı maç öncesinde Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda sakatlık yaşadı.

SAKATLANDI, ANTREMANI YARIDA BIRAKTI

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğini burktu ve çalışmayı erken bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

KADROYA ALINMADI

Bu sakatlık nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın çarşamba günü Nice ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında forma giymesinin zor olduğu ve kadroya alınmadığı öğrenildi.

İSTANBUL'A MI GELİYOR?

Kerem'in sakatlanıp, Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmemesi, transferin yakın zamanda bitebileceği yorumlarına da neden oldu.

Benfica'nın 25 milyon Avro inadını kırmaya çalışan Fenerbahçe'nin, Aktürkoğlu transferini bitirir bitirmez Hakan Safi'nin özel jetiyle İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.