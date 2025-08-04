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Fenerbahçe'nin transfer bombasıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin transfer bombasıydı! Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan Fenerbahçelilere kötü haber!
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber geldi. Benfica'nın yıldız oyuncusu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Nice maçı öncesi sakatlandı.

Fenerbahçe, uzun bir süredir uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu bombasını patlamak üzere. Uçakla Portekiz'e giden ve yıldız oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Galatasaray’dan 2024’te 12 milyon Euro’ya Benfica’ya giden Kerem'e 5 milyon Avro ödemesi bekleniyor.. 

Fenerbahçelileri heyecanlandıran transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin transfer bombasıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber! - 1. Resim

Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Nice ile oynayacağı maç öncesinde Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'nin transfer bombasıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber! - 2. Resim

SAKATLANDI, ANTREMANI YARIDA BIRAKTI

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğini burktu ve çalışmayı erken bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. 

Fenerbahçe'nin transfer bombasıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber! - 3. Resim

KADROYA ALINMADI

Bu sakatlık nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın çarşamba günü Nice ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında forma giymesinin zor olduğu ve kadroya alınmadığı öğrenildi. 

Fenerbahçe'nin transfer bombasıydı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber! - 4. Resim

İSTANBUL'A MI GELİYOR?

Kerem'in sakatlanıp, Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmemesi, transferin yakın zamanda bitebileceği yorumlarına da neden oldu.

Benfica'nın 25 milyon Avro inadını kırmaya çalışan Fenerbahçe'nin, Aktürkoğlu transferini bitirir bitirmez Hakan Safi'nin özel jetiyle İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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