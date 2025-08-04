Kerem Aktürkoğlu maaşı ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferinin alacağı yıllık ücret belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı, yıllık ücreti merak ediiyor. Sarı lacivertli kulüp, Benfica’da forma giyen eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile bonservis görüşmeleri için Portekiz’e gitti. Transferin 4 Ağustos 2025’te tamamlanması bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE’YE GELDİ Mİ?

Fenerbahçe, Benfica’nın 26 yaşındaki milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaşma sağladığı öne sürüldü. Henüz resmiyet kazanmayan transfer için sarı-lacivertli yönetimin Lizbon’a özel jet göndererek görüşmeleri hızlandırdığı belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu’nun transferi, Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle Galatasaray’dan 2024’te 12 milyon Euro’ya Benfica’ya giden oyuncunun, ezeli rakip Fenerbahçe’ye imza atma ihtimali sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’ya önerdiği maaş, kaynaklara göre 4,5-5 milyon Euro arasında değişiyor.

Sözcü’nün haberine göre, oyuncuya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve performans bonusları içeren bir sözleşme sunuldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki görüşmelerde Aktürkoğlu'nun tranferi için 25 milyon euro bonservis bedeli verecek.

26 yaşındaki kanat oyuncusu için Jose Mourinho'nun "Mutlaka alın" şeklinde rapor verdiği ifade ediliyor.

Transfer 25 milyon Euro’ya tamamlanırsa Galatasaray, 2024’teki 12 milyon Euro’luk satışından sonra karın %10’u olarak 1,3 milyon Euro ek gelir elde edecek.

Benfica’nın 60 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini devreye sokmak yerine taksitli ödeme ve bonuslarla anlaşmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun 24 milyon Euro’luk güncel piyasa değeri bulunuyor. Benfica’da 54 maçta 16 gol ve 13 asistlik performansı ile takımına önemli katkıda bulundu.