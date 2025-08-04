Fenerbahçe'de yılın bombası: Kerem Aktürkoğlu'nun maliyeti ortaya çıktı! Galatasaray'ın kazanacağı para...
Galatasaray'dan 2020-2024 yılları arasında forma giyen, geçtiğimiz eylül ayında 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye çok yakın. Bonvervis ve maaş konusunda anlaşma sağlanan milli futbolcunun transferi, kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a ekstra para kazandıracak.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Benfica forması giyen Galatasaray'ın eski oyucusu Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak üzere gece yarısı Portekiz'e uçtu. Beşiktaş'ın da gündemine gelen milli futbolcunun transferinde, sarı-lacivertli kulübün ödeyeceği rakamlar belli oldu.
5 MİLYON EURO MAAŞ
Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun "Mutlaka alın" şeklinde rapor verdiği Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Benfica'ya 25 milyon euro bonservis verilecek.
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A 1,3 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Yıldız ismi Eylül 2024'te 12 milyon euroya Benfica'ya gönderen sarı-kırmızılıların, sözleşme gereği milli futbolcunun sonraki satışının kârından yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerin transferi 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirmesi halinde, Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon euro ekstra para girecek.