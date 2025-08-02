Premier Lig devlerinin Gabriel Sara yarışı! Galatasaray'a servet: 40 milyon euro

Galatasaray'da Victor Osimhen'in imzasına kadar 18 milyon euro bonservis bedeliyle "en pahalı transfer" olarak kulüp tarihine geçen Gabriel Sara için flaş bir iddia gündeme geldi. Premier Lig ekipleri, yıldız orta saha için adeta transfer yarışına girdi.

ASTON VILLA TEKLİFE HAZIRLANIYOR

HT Spor'un CaughtOffside'dan aktardığı habere göre; Aston Villa, 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Premier Lig kulübünün, orta sahaya takviye yapmak istediği ve Sara'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği belirtildi.

İNGİLİZ KULÜLEPLERİNİN LİSTESİNDE

Haberde; Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın da Gabriel Sara ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği ifade edildi.

Öte yandan Gabriel Sara'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'a 40 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı.

42 MAÇTA 2 GOL, 10 ASİST

2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada mücadele eden Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.