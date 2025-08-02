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Premier Lig devlerinin Gabriel Sara yarışı! Galatasaray'a servet: 40 milyon euro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Premier Lig devlerinin Gabriel Sara yarışı! Galatasaray&#039;a servet: 40 milyon euro
Galatasaray, Premier Lig, Manchester City, Leeds United, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon bonservisine 18 milyon ödeyerek Championship ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara ile Premier Lig'den Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in imzasına kadar 18 milyon euro bonservis bedeliyle "en pahalı transfer" olarak kulüp tarihine geçen Gabriel Sara için flaş bir iddia gündeme geldi. Premier Lig ekipleri, yıldız orta saha için adeta transfer yarışına girdi.

Premier Lig devlerinin Gabriel Sara yarışı! Galatasaray'a servet: 40 milyon euro - 1. Resim

ASTON VILLA TEKLİFE HAZIRLANIYOR

HT Spor'un CaughtOffside'dan aktardığı habere göre; Aston Villa, 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Premier Lig kulübünün, orta sahaya takviye yapmak istediği ve Sara'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği belirtildi.

İNGİLİZ KULÜLEPLERİNİN LİSTESİNDE

Haberde; Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın da Gabriel Sara ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği ifade edildi.

Öte yandan Gabriel Sara'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'a 40 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı.

Premier Lig devlerinin Gabriel Sara yarışı! Galatasaray'a servet: 40 milyon euro - 2. Resim

42 MAÇTA 2 GOL, 10 ASİST

2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada mücadele eden Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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