13 yaşında Galatasaray'a transfer oldu! Bonservisi ortaya çıktı

Galatasaray'ın TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'dan transferleri devam ediyor. Arda Yılmaz ve Mustafa Duru'dan sonra İzmir ekibinden sarı-kırmızılılara gelecek yeni ismin 2012 doğumlu Ömer Özyurt olduğu ortaya çıktı.

6 MİLYON TL BONSERVİS, YÜZDE 30 PAY

Galatasaray'ın, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 13 yaşındaki orta saha Ömer Özyurt'u 6 milyon TL bonservis bedeli karşılığında transfer edeceği belirtildi. Altınordu'ya bir sonraki satıştan yüzde 30 pay verileceği de öğrenildi.

10 MAÇTA 3 GOL

U14 Gelişim Ligi'nde 2024-2025 sezonunda 10 maça çıkan Yalovalı doğumlu oyuncu, rakip fileleri 3 gol gönderdi.