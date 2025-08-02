13 yaşında Galatasaray'a transfer oldu! Bonservisi ortaya çıktı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'dan daha önce sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray, İzmir kulübünden bir oyuncuyla daha anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'dan transferleri devam ediyor. Arda Yılmaz ve Mustafa Duru'dan sonra İzmir ekibinden sarı-kırmızılılara gelecek yeni ismin 2012 doğumlu Ömer Özyurt olduğu ortaya çıktı.
6 MİLYON TL BONSERVİS, YÜZDE 30 PAY
Galatasaray'ın, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 13 yaşındaki orta saha Ömer Özyurt'u 6 milyon TL bonservis bedeli karşılığında transfer edeceği belirtildi. Altınordu'ya bir sonraki satıştan yüzde 30 pay verileceği de öğrenildi.
10 MAÇTA 3 GOL
U14 Gelişim Ligi'nde 2024-2025 sezonunda 10 maça çıkan Yalovalı doğumlu oyuncu, rakip fileleri 3 gol gönderdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş