Süper Lig'e geri dönmüştü! Rusya'dan resmi teklif: Galatasaray hemen cevap verdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray, Şubat 2024'te Hannover'dan 3 milyon 350 bin euroya transfer ettiği Derrick Köhn'ü, geçtiğimiz ağustos ayında Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Alman kulübünün 5 milyon 125 bin euroluk opsiyonu kullanmadığı için sarı-kırmızılılara geri dönen Gana asıllı Alman futbolcuya, Rusya'dan sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Almanya'ya transferi gerçekleşmeyen Derrick Köhn'ü yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman sol bek için Rus ekiplerinden Krasnodar'un teklifte bulunduğu öğrenildi.
GALATASARAY 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Derrick Köhn için Rus kulübünden 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Öte yandan Bundesliga takımlarından FC Köln, 26 yaşındaki Alman futbolcuyu kadrosuna katmak için için sarı-kırmızılılar ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş