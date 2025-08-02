Süper Lig'e geri dönmüştü! Rusya'dan resmi teklif: Galatasaray hemen cevap verdi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Almanya'ya transferi gerçekleşmeyen Derrick Köhn'ü yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman sol bek için Rus ekiplerinden Krasnodar'un teklifte bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Derrick Köhn için Rus kulübünden 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Öte yandan Bundesliga takımlarından FC Köln, 26 yaşındaki Alman futbolcuyu kadrosuna katmak için için sarı-kırmızılılar ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.