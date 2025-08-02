Galatasaray cephesinden flaş iddia: "Osimhen, Fenerbahçe'yi reddetti"

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rams Park'ta gündemi değerlendirmek için basın mensupları ile bir araya geldi.

Victor Osimhen transferiyle camia olarak bir hayali gerçeğe çevirdiklerini ifade eden Özbek, "Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkânsız gibi görünüyordu. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe bütün Galatasaraylılar, bizim bu hayalimize ortak oldular. Bu destekle, bu inançla hayalimiz büyüdü. En önemli hedefimiz hâline geldi" diye konuştu.

BU BİR VİZYON MESELESİ

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinin bir vizyonu yansıttığını dile getiren Özbek, "İlk olarak Alman Millî Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası, görülmemiş şekilde sezon yeni tamamlanmışken geldi. Ardından Türk futbol tarihinin en büyük transferi Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece rakam transferi değildir. Galatasaray'ı, Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürmenin adımlarından biridir. İstediği zaman Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İSTERSE NAPOLİ AÇIKLAR

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, "Biz Osimhen ile ilk teklifi Muslera'nın veda yemeğinde yaptık. Bonservisini alma niyetimizi söyledik, kendisi dahi inanamadı. Kendisine yaptığımız ilk teklifi bir kuruş dahi artırmadık. Neyse rakam, onu verdik, saklamadık. İnşallah başka takımlar da kiraladıkları oyuncuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Osimhen'e Türkiye'den teklif gitti. Ne cevap verdiğini biliyoruz. Dünyadan çok farklı takımlardan da teklifler gitti. Napoli açıklayabilir bunları. Çok önemli bir iş başardık" dedi.