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Galatasaray'dan herkese ters köşe! "Hiç duymadığınız 3 kaleci var"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan herkese ters köşe! &quot;Hiç duymadığınız 3 kaleci var&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Takım kaptanı Fernando Muslera'ya 14 sezonun ardından veda eden Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdürüyor. Ederson, Alisson Becker ve Gianluigi Donnarumma gibi dünyaca ünlü isimler her gün spor manşetlerinde yer alırken; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "bir numara" transferine dair şaşırtan sözler sarf etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fernando Muslera'nın vedasının ardından merak konusu olan ve birçok oyuncunun gündeme geldiği kaleci transferi hakkında konuştu.

Galatasaray'dan herkese ters köşe!

"GALATASARAY KİMSENİN HAYAL EDEMECEĞİ RAKAMLARI MASAYA KOYAR"

Victor Osimhen'in imzası sonrası gündemine kaleci konusunu alan Galatasaray'da Kavukcu, "Galatasaray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası haline geldi. Galatasaray, istediği futbolcuyu alır. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları Galatasaray masaya koyar. Bir tek Türkiye'deki bütçe yok, geçen sene UEFA kriterlerinde toplam gelirin yüzde 80'ini tutturmak zorundaydık. Yüzde 79'da kaldık, bu sene yüzde 70'e indi. Forma satışları, ürünler gelir getiriyor. Gelirimizi belli seviyeye çekersek transfer bütçesini ayarlıyoruz. Herkes sabırsız, tüm transferlerin bitmesini bekliyor" dedi.

Galatasaray'dan herkese ters köşe!
Alisson Becker

"GÖRÜŞTÜK MÜ, GÖRÜŞTÜK"

İsmi duyulmayan 3 kalecinin gündemlerinde olduğunu belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Kaleciyle alakalı çok farklı isimler konuşuluyor. Adı konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var. Gizli bir şekilde yönetiyoruz. Biten bir şey yok. Görüştük mü, görüştük. Herkesle görüşüyoruz. Galatasaray'ın şartları, oyuncunun şartları bize oluşursa son kararı hocamız verecek. Parayla ilgili başkanımız karar verdikten sonra... Hocadan önce başkanımızın kararı önemli" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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