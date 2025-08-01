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Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen itirafı! Türkiye'den yapılan diğer teklif...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Victor Osimhen, Transfer, Napoli, Teklif, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 40 milyon eurosu peşin, kalan 35 milyon eursou bir yıl içinde 2 taksitle toplam 75 milyon euro bonservis karşılığında Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İtalya'da günlerce süren transfer görüşmelerini yürüten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, dünyaca ünlü Nijeryalı golcüye gelen teklifi açıkladı.

Galatasaray'da Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte RAMS Park'ta basın mensuplarının karşısına çıktı. Transfer gündemine dair değerlendirme yapan ikiliden Kavukçu'ya, Victor Osimhen'e başka bir Türk takımından teklif gelip gelmediği soruldu.

Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen itirafı! Türkiye'den yapılan diğer teklif... - 1. Resim

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GİTTİ"

26 yaşındaki yıldıza Galatasaray dışında Süper Lig'den başka takımların da teklifte bulunduğunu belirten Abdullah Kavukcu, "Osimhen'e, Fernando Muslera'ya veda yemeğinde teklif yaptık. O gün yaptığım teklifi bir lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık. Başka takımlar da kiraladıkları futbolcuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz" dedi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen itirafı! Türkiye'den yapılan diğer teklif... - 2. Resim

"DÜNYADAN ÇOK BÜYÜK TEKLİFLER ALDI"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili, "Victor farklı bir karakter. Sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler aldı. Napoli bunları açıklayabilir. Napoli'ye de teşekkürler. Bu operasyon sadece bir kişiyle yaptığımız transfer süreci değil. Galatasaray'ın çok iyi çevresi vardır. Herkese ulaşabilecek gücümüz var. Galatasaray böyle büyük bir camia. Napoli ile öyle göründüğü gibi bir ilişki yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen itirafı! Türkiye'den yapılan diğer teklif... - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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