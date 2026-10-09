Gençliğin Başkenti: Kocaeli

Türk dünyası gençleri Kocaeli’de buluşuyor...

Kocaeli, sınırları aşan tarihî bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyor. 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Gençlik Buluşması, kültürel bir organizasyon olmanın çok ötesinde, Türk dünyasının geleceğini şekillendirecek 2040 vizyonunun sahadaki en somut yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen bu büyük buluşma, "Ortak Miras, Tek Yürek" mottosuyla Türk devletlerinin ve akraba toplulukların yarınını inşa edecek gençleri bugün tek bir çatı altında bir araya getiriyor.

Aslında bu buluşma bir tesadüf değil, bilakis hak edilmiş bir ünvanın tezahürü. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, on binlerce gencin katıldığı o muazzam şölende Kocaeli’yi "Gençliğin Başkenti" ilan etmişti. İşte bugün Kocaeli, Cumhurbaşkanımızın layık gördüğü bu vizyoner ünvanın içini doldurarak sadece Türkiye’nin değil bütün Türk dünyasının gençlik başkenti olduğunu tüm dünyaya ilan ediyor.

Buluşmanın katılımcı profiline baktığımızda, organizasyonun kapsayıcılığı ve taşıdığı jeopolitik anlam çok daha net anlaşılıyor. Azerbaycan’dan Kazakistan’a, Kırgızistan’dan Özbekistan’a, Macaristan’dan Türkmenistan’a, KKTC’ye uzanan bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra Kerkük, Gagavuzya Özerk Yeri, Batı Trakya, Kırım, Tebriz, Suriye ve Lübnan gibi gönül coğrafyalarımızın her bir köşesinden gelen 150 misafir genç, Türkiye’den 250 gencimizle kucaklaşıyor.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun bu organizasyonla kurduğu köprü, 2040 vizyonu hedeflerinin toplumsal tabana yayılmasında ve kurumsallaşmasında tarihsel bir misyon üstlenmektedir.

Kocaeli’de bir araya gelecek bu 400 genç, 2040 yılının bürokratları, akademisyenleri, iş insanları, diplomatları ve sanatçıları olacak. Bu kabilden toplu ve nitelikli gençlik buluşmalarının entegrasyon süreçlerine sağladığı faydalar eşsizdir. Her şeyden önce, coğrafi ve siyasi sınırların getirdiği yapay duvarlar bu organizasyonlar sayesinde yıkılıyor, yerini kalıcı network ağlarına bırakıyor.

Program kapsamında düzenlenecek olan Akademisyenler Paneli, Büyükelçiler Paneli ve Medya Paneli gibi oturumlarda, Türk dünyasının küresel ve bölgesel meseleleri en yetkin isimler tarafından masaya yatırılacak. Gençler, "Dil’de, İş’te ve Fikir’de Birliğin" ne anlama geldiğini salonlarda teorik olarak tartışmakla kalmayacak, tecrübeli diplomatlar ve stratejistlerle vizyon paylaşımı yapacaklar. Gönül coğrafyamız dediğimiz, azınlık statüsünde ya da zorlu şartlar altında varlığını sürdüren soydaşlarımızın ana vatana ve büyük Türk ailesine olan aidiyet duygularını perçinleyecekleri bu organizasyonu takip etmek için Türk dünyası ülkelerinden toplam 40 gazeteci Kocaeli’ye geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda gençliğe açtığı devasa alan ve lojistik hamiliği sayesinde bu kent, mikro düzeyde bir Türk dünyası laboratuvarı işlevi görerek, geleceğin küresel Türk lobisinin de nüvesini oluşturuyor. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın Hocamızın engin vizyonu Kocaeli’yi bu anlamda öne çıkarıyor.

Tabii ki bu büyük entegrasyonun yalnızca fikrî, akademik ve siyasi bir zeminde kalması yetmezdi. Onun ruhu, estetiği ve sanatsal bir derinliği de olmalıydı. İşte bugün gerçekleştirilecek olan muhteşem açılış programı, tam da bu estetik birleşmeyi gözler önüne serecek.

Anadolu rock müziğinin güçlü ve gür sesi Kıraç, Azerbaycan’ın asil ve dünyaya mal olmuş nefesi Azerin, Kırgızistan’ın geleneksel ezgilerini modern dünyanın kulaklarına fısıldayan Gülzade Rıskulova, Kazakistan’ın kadim kültürünü enstrümanlarıyla canlandıran Kazak Alatav grubu ve Özbekistan esintileriyle gençliğin enerjisini sahneye taşıyan Müzik Bolalar, bugün sadece birer sanatçı olarak sahneye çıkmayacak, her biri kendi coğrafyasının selamını, acısını, neşesini ve ruhunu Kocaeli’ye taşıyacak.

Anadolu ezgilerinden kopuz ritimlerine, Hazar’ın çırpınışından Tanrı Dağları’nın mağrur yankısına kadar uzanacak bu işitsel şölen, gençlerin zihnindeki "Ortak Miras" kavramını somut bir gerçeğe dönüştürecek. Farklı lehçelerde ama aynı hislerle söylenecek şarkılar, Kocaeli’den yükselecek sesin aslında "Tek Yürek"ten çıktığını bütün dünyaya ilan edecek.

Hasılı, "Gençliğin Başkenti" Kocaeli’de bugün yakılan bu meşale, geçici bir heves veya takvim dolduran sıradan bir etkinlik değildir. Bu buluşma, Türk Dünyası 2040 Vizyonu’nun toplumsal meşruiyetini tahkim eden, geleceğe yön veren stratejik ve tarihî bir adımdır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı’na bu vizyoner buluşmayı hayata geçirdikleri için teşekkür ediyor, "Ortak Miras"ı sırtlayıp "Tek Yürek" olan bütün Türk gençliğine selam duruyoruz.

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