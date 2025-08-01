Türk futbolunun en pahalı transferi! Osimhen imzayı attı, maliyeti dudak uçuklattı

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray aylardır uğraş verdiği ve önceki gece İstanbul’a getirdiği santrfor Victor Osimhen ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcunun sadece kendisine dört sezonda toplam 84 milyon avro ödenecek. Bu rakamın vergisi de 21 milyon avro olacak ve oyuncunun sadece kendisinin maliyeti 105 milyon avroyu bulacak. Bilindiği gibi Napoli’ye de 75 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

EN PAHALI FUTBOLCU

Ödemeler bununla da sınırlı değil. Napoli’ye ayrıca Osimhen’in ikinci satışından elde edilecek kârın yüzde 10’u verilecek. Futbolcunun yüzde 15 menajer komisyonu da var ve bu rakam yaklaşık 12 milyon avro. Menajer de Osimhen’in bir aile bireyi. Kısacası Osimhen’in maliyeti 192 milyon avroya (8 milyar 933 milyon TL) varıyor. Bu bedel de Türk futbol tarihinin en pahalı transferi anlamı taşıyor.

DEV BAŞARILAR İSTİYORUZ

Osimhen, “Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Benim kalitemi biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız. Sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi’nde de her şeyimizi vereceğiz” dedi.

"BEKLENTİMİZİ BİLİYOR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, “Türkiye’de nereye gitsem taraftar Osimhen’i istedi benden. Bu kadar ilgiyi çektiği için Osimhen bunu hak etmişti. Önümüzdeki senelerde en iyisini yapacağından eminim. Taraftarın beklentisi büyük, o da farkında. Şampiyonlar Ligi’nde başarı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.