Galatasaray Osimhen'i KAP'a bildirdi! İşte yıldız forvetin maliyeti

Galatasaray, uzun süredir uğraş vererek mutlu sona ulaştığı Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'in transferiyle ilgili detayları KAP'a bildirdi.

OSIMHEN'İN MALİYETİ AÇIKLANDI

Osimhen ile yıllık 15 milyon net ve 6 milyon bonus olacak şekilde 4 senelik sözleşme imzalandığı açıkladı.

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İşte Galatasaray'ın o açıklaması: