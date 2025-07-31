Galatasaray Osimhen'i KAP'a bildirdi! İşte yıldız forvetin maliyeti
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'de mutlu sona resmen ulaştı. Kulüp, transferin detaylarını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, uzun süredir uğraş vererek mutlu sona ulaştığı Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'in transferiyle ilgili detayları KAP'a bildirdi.
OSIMHEN'İN MALİYETİ AÇIKLANDI
Osimhen ile yıllık 15 milyon net ve 6 milyon bonus olacak şekilde 4 senelik sözleşme imzalandığı açıkladı.
İşte Galatasaray'ın o açıklaması:
Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.
Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş