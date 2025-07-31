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Galatasaray Osimhen'i KAP'a bildirdi! İşte yıldız forvetin maliyeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Osimhen&#039;i KAP&#039;a bildirdi! İşte yıldız forvetin maliyeti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'de mutlu sona resmen ulaştı. Kulüp, transferin detaylarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, uzun süredir uğraş vererek mutlu sona ulaştığı Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'in transferiyle ilgili detayları KAP'a bildirdi.

Galatasaray Osimhen'i KAP'a bildirdi! İşte maliyeti - 1. Resim

OSIMHEN'İN MALİYETİ AÇIKLANDI

Osimhen ile yıllık 15 milyon net ve 6 milyon bonus olacak şekilde 4 senelik sözleşme imzalandığı açıkladı.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması:

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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