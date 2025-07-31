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Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muhtemel ilk 11&#039;ler belli oldu! Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio’yu ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımın yeni taktiklerini sahaya yansıtacağı karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler belli oldu. Taraftarlar ve futbolseverler ise "Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor.

Galatasaray, Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan devi Lazio'yu Rams Park'ta konuk ediyor. Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, sezon öncesi yeni taktiklerini sahaya yansıtacak.

Öte yandan, Galatasaray Lazio karşılaşmasında muhtemel ilk 11'ler belli oldu. Peki Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Sarı-kırmızılı takım taraftarları ve futbolseverler araştırıyor.

Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

GALATASARAY LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

GALATASARAY LAZİO MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak müsabakada ilk 11'ler henüz netleşmedi. Maçtaki muhtemel ilk 11'ler ise şöyle:

- Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu. 

- Lazio: Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendeouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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