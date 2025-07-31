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Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? Galatasaray Lazio maç kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? Galatasaray Lazio maç kadrosu
Victor Osimhen, Galatasaray, Lazio, Hazırlık Maçı, Süper Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Lazio ile karşılaşacak. Taraftarın gözü, rekor transfer Victor Osimhen’in Lazio karşısında maça ilk 11 çıkarak sahada olup olmayacağında...

Galatasaray, 2025-2026 Süper Lig sezonu öncesi hazırlık maçında İtalyan devi Lazio ile RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. 

Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem karşılaşmanın detaylarını hem de 75 milyon euroluk rekor transfer Victor Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? merakla bekliyor. 

OSİMHEN LAZİO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, Victor Osimhen'in 75 milyon avroluk rekor transferini Lazio ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde gerçekleştirdi. Büyük bir coşkuyla havalimanında karşılanan Nijeryalı yıldız golcüyü taraftar sahada görmek için sabırsızlanıyor. 

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü akşamı oynanacak Galatasaray Lazio maçında Osimhen'in oynayıp oynamayacağı kesinleşmedi. Okan Buruk'un hazırlık kamplarına katılmayan Osimhen'in durumunu riske etmemek için maça yedek kulübesinde başlatabileceği tahmin ediliyor. 

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans sergileyerek Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerinde kilit rol oynamıştı. 

Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? Galatasaray Lazio maç kadrosu - 1. Resim

GALATASARAY LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de (TSİ) İstanbul’daki RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? Galatasaray Lazio maç kadrosu - 2. Resim

GALASARAY LAZİO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Maç kadrosu ve ilk 11'ler netleşmedi ancak muhtemel 11'ler şu şekilde:

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu.

Lazio: Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendeouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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