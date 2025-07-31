Herkes o videoyu konuşuyor! Osimhen geldi, büyük kriz çıktı: Açıklamalar peş peşe geldi

SPOR SERVİSİ - Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan 25'inci Süper Lig şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden Victor Osimhen'e yeniden kavuştu, üstelik bu kez bonservisiyle. Napoli'ye 40 milyon eurosu nakit, 35 milyon eurosu ise 2 taksit halinde bir yıl içinde taahhüt edilen 75 milyon euro, bir futbolcu transferi için ödenecek en yüksek ücret olarak Türk futbol tarihine geçecek. Rakamın büyüklüğü birçok tartışmayı da beraberinde getirirken, aylar önce bir canlı yayına yansıyan "kulübe sponsorluk yardımı" sözünün yankıları da sürüyor.

"BİZE PR'CI DİYENLER OLDU"

İtalyan kulübü ile görüşmeleri yürüten Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Nijeryalı yıldızla birlikte Türkiye'ye döndü. Havalimanında açıklamalarda bulunan Abdullah Kavukcu, isim vermeden eski Galatasaray Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Rezan Epözdemir'e göndermede bulundu. "Biz başkanımla bu işe Ocak ayında başladık. Herkes bize 'PR yapıyorsunuz' dedi. 'Osimhen gelsin paramız hazır' dedik. Buna da inanmadılar. Gerçekten o paraları bulmak için çok çalıştık. Hiçbir yeri satmadan biz bu paranın kaynağını çıkardık.Bize PR'cı diyenler oldu. Onların artık söyledikleri rakamları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN GERÇEKÇİ GELMİYOR AMA 2,5 MİLYON EURO VERECEĞİM"

Kavukcu'nun hedef aldığı iddia edilen Epözdemir, geçtiğimiz mayıs ayında katıldığı TV programında Osimhen transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Epözdemir, "Eğer Osimhen alınacaksa, Abdullah Kavukcu'ya da söyledim geçen bir yerde. Telefonla da konuştuğumuzda söyledim. Katkı sunacağımız ne varsa ben her türlü katkıyı sunmaya hazırım. Ancak Osimhen'in alınması çok gerçekçi gelmiyor bana. Size gerçekçi geliyor mu? Galatasaray, Osimhen transferinde bizden katkı isterse 2.5 milyon euro vereceğim. Yeter ki Osimhen alınsın. Dursun Abi (Özbek) 'Alıyoruz' desin, net 2,5 milyon euro vereceğim" demişti.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Victor Osimhen transferinin netlik kazanması sonrası Galatasaray eski yöneticisinin eski sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. En çok konuşulan isimler aasında yer alan Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle Osimhen camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye gündemini konuştuğumuz bir programın sonuna, bizden sonra spor programı yapan değerli arkadaşlarımız konuk oldu. Biz de bizim programdan sonra, onların yayınınin bir kısmına misafir olduk. Sevgili İbrahim Seten'in 'Osimhen, Galatasaray'a transfer olursa 2,5 milyon euro veriyorum, sen de 2,5 milyon euro verir misin?' sorusuna, 'Osimhen transfer olursa, Dursun abi beni arayıp yardım ve katkıya ihtiyaç var derse ve sen verirsen ben de vereceğim' dedim. İbrahim Seten kendisi ile ilgili şüphesiz ki şaka yaptı, ama ben sözümün arkasındayım.

"GEÇMİŞİ AYDINLIK OLMAYAN BORSACILAR..."

Programdan bir akşam sonra; Sayın Başkan, İbrahim Seten'i arayıp, Galatasaray'ın böyle bir yardıma ihtiyacının olmadığını, bu yapılanın şaka yoluyla da olsa uygun olmadığını ifade etmiş ve sitem etmiş. Ben 2 yıl önce de noter marifetiyle hem yönetim hem de divan kuruluna sponsorlukla ilgili bildirim yapmıştım ve fakat geri dönüş olmadı. Geldiğimiz noktada geçmişte çok uzun yıllar mesleki ve özel hukukumuz olan sevgili başkanımız Dursun abi beni arayıp, bu konuda yardım ve katkı isterse, ben bu konudaki sözümün arkasındayım. Galatasarayımız için seve seve yardım ederim ve sponsorluğumu yaparım.

Başta geçmişi aydınlık olmayan, kirli ilişkileri ile herkesi kendisi gibi zanneden, repütasyonunu düzeltmek için birden bire ortaya çıkan borsacılar olmak üzere kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Tekrar başta sayın başkan olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum, büyük Galatasaray taraftarına ve camiamıza hayırlı olsun."