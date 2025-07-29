'Nereden nereye' dedirtti! Galatasaray tarihine geçti, 22 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da A takım formasını henüz 14 yaşında giyerek tarihe geçen, 18'in de ise sözleşme uzatmayı teklifini geri çevirerek Avrupa'ya transfer olan Mustafa Kapı, 22'sinde serbest futbolcu durumuna düştü.

Galatasaray altyapısından A Takım’a kadar yükselen 8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 2020 yılında sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini uzatmayıp, Fransız kulübü Lille'e transfer olmuştu. Burada beklediği forma şansını bulamayan genç futbolcu, yeniden Türkiye’ye dönmüştü. Kapı, önce Adana Demirspor, daha sonra Kastamonuspor’a transfer olmuştu.

10 TEMMUZ'DAN BERİ BOŞTA

"Geleceğin yıldız adayı" olarak gösterilmesine karşın bir türlü beklentileri karşılayamayan Mustafa Kapı için işler yolunda gitmedi. Büyük umutlar beslenen futbolcu, 10 Temmuz’dan bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.

TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın 2016 yılında Levski Sofya ile oynadığı hazırlık maçında henüz 14 yaşında sahaya çıkan Mustafa Kapı, "A takım forması giyen en genç oyuncu" olarak sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmişti. Kapı, ilk resmi maçına ise 2018 yılında 16 yaşındayken Sivasspor karşısında çıkmıştı.

"TÜM YAPICI ÖNERİLERİ REDDETTİ"

Galatasaray, 2020'de sözleşme uzatılması için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamış ve Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı. Kulüp, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: