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Galatasaray tribünlerinin sembolü olmuştu! Kur'an-ı Kerim okuyan taraftar hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray tribünlerinin sembolü olmuştu! Kur&#039;an-ı Kerim okuyan taraftar hayatını kaybetti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray tribünlerinde Kur'an-ı Kerim okumasıyla dikkat çeken taraftar Mehmet Fatih Kiriş'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın özellikle oynadığı derbilerde tribünlerde Kur'an-ı Kerim okuyan taraftar dikkatleri üzerine çekiyordu. Elinden Kur'an-ı Kerim'i hiç bırakmayan taraftar Mehmet Fatih Kiriş'ten acı haber geldi.

KUR'AN-I KERİM OKUYAN TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray maçlarına Kuran-ı Kerim ile giden taraftar Mehmet Fatih Kiriş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray tribünlerinin sembolü olmuştu! Kur'an-ı Kerim okuyan taraftar hayatını kaybetti - 1. Resim

Mehmet Fatih Kiriş'in ölümünün ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getiren mesajlar atmaya başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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