Galatasaray tribünlerinin sembolü olmuştu! Kur'an-ı Kerim okuyan taraftar hayatını kaybetti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray tribünlerinde Kur'an-ı Kerim okumasıyla dikkat çeken taraftar Mehmet Fatih Kiriş'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın özellikle oynadığı derbilerde tribünlerde Kur'an-ı Kerim okuyan taraftar dikkatleri üzerine çekiyordu. Elinden Kur'an-ı Kerim'i hiç bırakmayan taraftar Mehmet Fatih Kiriş'ten acı haber geldi.
KUR'AN-I KERİM OKUYAN TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ
Galatasaray maçlarına Kuran-ı Kerim ile giden taraftar Mehmet Fatih Kiriş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Fatih Kiriş'in ölümünün ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getiren mesajlar atmaya başladı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak