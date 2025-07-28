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Mehmet Fatih Kiriş kimdir? Galatasaray maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden Kiriş hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Fatih Kiriş kimdir? Galatasaray maçlarına Kur&#039;an-ı Kerim ile giden Kiriş hayatını kaybetti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray sevdası ile tanınan ve maçlara Kur'an-ı Kerim ile giden Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti. Kiriş'in vefat haberi sonrası Galatasaray taraftarları taziye paylaşımlarında bulunmaya başladı.

Galatasaray camiasının yakından tanıdığı ve maçlara elinde Kur'an-ı Kerim ile gitmesiyle gönüllerde taht kuran Mehmet Fatih Kiriş'ten üzücü haber geldi. Sarı-kırmızılı renklere duyduğu büyük sevgiyle tanınan Kiriş’in vefat haberi, hem Galatasaray taraftarlarını hem de sosyal medyadaki sevenlerini yasa boğdu.

Mehmet Fatih Kiriş kimdir? Galatasaray maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden Kiriş hayatını kaybetti - 1. Resim

MEHMET FATİH KİRİŞ KİMDİR?

Tribünlerde sembol haline gelen Mehmet Fatih Kiriş, Galatasaray maçlarına Kur'an‑ı Kerim ile giden kendine özgü ve takdir gören tavrıyla tanınıyordu.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf ve videolarda elinde Kur'an‑ı Kerim stadyuma gelen taraftar "Hafız Fatih" olarak da biliniyordu.

Mehmet Fatih Kiriş kimdir? Galatasaray maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden Kiriş hayatını kaybetti - 2. Resim

MEHMET FATİH KİRİŞ NEDNE ÖLDÜ?

Mehmet Akif Kiriş'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan gelen net bilgiler doğrultusunda ölüm sebebine dair açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray tribünlerinin sembolü olmuştu! Kur'an-ı Kerim okuyan taraftar hayatını kaybetti
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