Galatasaray'dan çifte imza! Aslan kaptanların sözleşmesini uzattı
Leroy Sane ve Osimhen transferleriyle gücüne güç katan Galatasaray, kaptanları ile sözleşme yeniledi. Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmeleri uzatıldı.
Galatasaray, kaptanlar Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme yeniledi.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Sarı kırmızlı kulüp, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Abdülkerim Bardakcı, son 3 sezonun savunmadaki önemli oyuncularından birisi olarak öne çıktı.
Abdülkerim, geçtiğimiz sezon 49 maçta görev yaparken 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Kaan ise 43 maça çıkarken, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun başında Abdülkerim Bardakcı'yı Konyaspor'dan kadrosuna katmıştı. Kaan Ayhan ise 2022-2023 sezonunun devre arasında Sassuolo'dan transfer edilmişti.