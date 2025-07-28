John Meeks kimdir, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Galatasaray MCT Technic, Amerikalı basketbolcu John Meeks’i resmen kadrosuna kattı. Amerikalı basketbolcu geçen sezon 15.7 ve 15.8 sayı ortalamalarıyla oynadı. Peki John Meeks kimdir, hangi takımlarda oynadı ve pozisyonu ne? İşte oyuncu ile ilgili merak edilenler...

Galatasaray MCT Technic, sezonu Porto Riko’da tamamlayan 26 yaşındaki John Meeks’i resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Amerikalı basketbolcu Meeks, geçtiğimiz sezon İsrail Ligi’nde 15.7 sayı ve 4.6 ribaund; Porto Riko Ligi’nde ise 15.8 sayı ve 3.2 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Sarı-kırmızılı taraftar ve sporseverler tarafından oyuncunun yaşı ve kariyeri merak edildi. Peki John Meeks kimdir, hangi mevkide oynuyor? İşte Galatasaray'ın yeni Meeks'in hayatı ve kariyeri.

JOHN MEEKS KİMDİR, HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

John Robert Meeks, 16 Mart 1999’da ABD’nin North Carolina eyaletine bağlı Winston-Salem kentinde doğdu. Lise yıllarında yalnızca basketbol değil, beyzbol ve atletizmle de ilgilendi ancak profesyonel kariyerini basketbol üzerine şekillendirmeyi tercih etti.

Meeks, üniversite kariyerine 2017 yılında Bucknell Üniversitesi’nde başladı. 2019-20 sezonunda 11.2 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla dikkat çeken oyuncu, bir sonraki sezon yalnızca 6 maçta forma giymesine rağmen 25.3 sayı, 6.8 ribaund ve 2.3 asist gibi istatistikler yakaladı. Bu performansıyla NABC All-District First Team ve All-Patriot League Third Team gibi ödüllere layık görüldü.

2021-2022 sezonunda College of Charleston forması giyen Meeks, burada da 14.1 sayı, 4.7 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu. Şut yüzdesi, top sürme becerisi ve dış şut tehdidiyle dikkat çeken bir oyuncu profili çizdi.

Pozisyon olarak kısa forvet (small forward) mevkiinde oynayan Meeks, hücumda çok yönlü katkı sağlayabilen bir isim olarak öne çıkıyor.

JOHN MEEKS'İN MERAK EDİLEN KARİYERİ

Kouvot Kouvola (Finlandiya, 2022-2023)

Korisliiga’da: 18.3 sayı, 6.0 ribaund, yüzde 55.8 saha içi, yüzde 89.8 serbest atış

Korisliiga’da: 18.3 sayı, 6.0 ribaund, yüzde 55.8 saha içi, yüzde 89.8 serbest atış Donar Groningen (Hollanda, 2023-2024)

BNXT Ligi: 17.5 sayı, 6.3 ribaund, 2.4 asist, yüzde 39.4 üçlük

FIBA Europe Cup: 3 maçta 14.0 sayı, 4.7 ribaund

DBL Playoff’larında: 21.8 sayı ortalamasıyla dikkat çekti.

BNXT Ligi: 17.5 sayı, 6.3 ribaund, 2.4 asist, yüzde 39.4 üçlük FIBA Europe Cup: 3 maçta 14.0 sayı, 4.7 ribaund DBL Playoff’larında: 21.8 sayı ortalamasıyla dikkat çekti. Aguada (Puerto Rico BSN, 2024)

15 maç: 22.5 sayı, 5.9 ribaund, 2.5 asist, yüzde 63.9 FG, yüzde 46.6 üçlük

Ligin en skorer yabancı oyuncularından biri olarak öne çıktı.

15 maç: 22.5 sayı, 5.9 ribaund, 2.5 asist, yüzde 63.9 FG, yüzde 46.6 üçlük Ligin en skorer yabancı oyuncularından biri olarak öne çıktı. Bnei Hertzeliya (İsrail Winner League, 2024-2025)

29 maç: 16.1 sayı, 4.7 ribaund, 2.0 asist, yüzde 61.5 FG, yüzde 43.3 üçlük, yüzde 90.6 FT

Haftanın Oyuncusu seçildi, sezon boyunca birçok maçta öne çıkan performanslar sergiledi.

İsrail Kupası ve Winner Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

29 maç: 16.1 sayı, 4.7 ribaund, 2.0 asist, yüzde 61.5 FG, yüzde 43.3 üçlük, yüzde 90.6 FT Haftanın Oyuncusu seçildi, sezon boyunca birçok maçta öne çıkan performanslar sergiledi. İsrail Kupası ve Winner Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Santeros de Aguada (BSN, 2025 - ikinci dönem)

2025 yazında yeniden Aguada’ya döndü, 8 maçlık periyotta 20.1 sayı ortalamasıyla oynadı.