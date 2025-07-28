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Galatasaray Lazio maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Lazio maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları belli oldu
Galatasaray, Lazio, Futbol, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray hazırlık maçı kapsamında 2 Ağustos’ta Lazio ile Rams Park’ta karşılaşacak. Transferinde son aşamaya gelinen Victor Osimhen'in Lazio maçında oynayıp oynamayacağı taraftar tarafından merak edildi. Maçı yakından takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar, "Galatasaray Lazio maçı biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar?" araştırıyor.

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan devi S.S. Lazio’yu 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta ağırlayacak. Bilet satış tarihleri ve fiyatları belli oldu. 

GALATASARAY LAZİO MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Lazio hazırlık maçı biletleri, 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 14.00’te GSPlus Premium üyelerine öncelikli olarak satışa sunuldu. 28 Temmuz 13.00'e kadar süren öncelikli satışın sona ermesinin ardından genel satış 29 Temmuz Salı günü saat 14:00’te Passolig kartı veya passo.com.tr üyesi olan herkes için başlayacak. Biletler yalnızca Passo üzerinden erişilebiliyor. 

Galatasaray Lazio maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY LAZİO MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray-Lazio maçının bilet fiyatları, tribün kategorilerine göre 1.300 TL’den başlayarak 18.000 TL’ye kadar çıkıyor. 

İşte Galatasaray Lazio maçı bilet fiyatları:

Premium: 18.000 TL

Delux: 17.000 TL

Lux: 16.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 9.000 TL

Kategori 3: 8.000 TL

Kategori 4: 7.000 TL

Kategori 5: 6.500 TL

Kategori 6: 5.500 TL

Kategori 7: 5.000 TL

Kategori 8: 4.000 TL

Kategori 9: 3.000 TL

Kategori 10: 1.400 TL

Kategori 11: 1.300 TL

Misafir: 1.300 TL

Galatasaray Lazio maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları belli oldu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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