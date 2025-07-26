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Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi son provasına çıkacak olan Galatasaray, Rams Park'ta İtalyan devi Lazio'yu konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takımın lig öncesi en ciddi sınavı olarak görülen karşılaşma, taraftarlar ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Galatasaray Lazio maçının tarihi, saati ve şifresiz yayın bilgileri belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını önemli bir karşılaşmayla noktalıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio'yu Rams Park'ta ağırlıyor. Bu hazırlık maçı "Cimbom" için sezon öncesi önemli bir prova olarak değerlendiriliyor.

Peki Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Lazio maçı ile ilgili bütün detaylar…

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak - 1. Resim

GALATASARAY LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Lazio, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak - 2. Resim

GALATASARAY LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka TV100 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Lazio karşılaşması, Galatasaray'ın form durumunu test etmesi ve yeni sezon öncesi taktiklerini sahaya yansıtması açısından önemli bir fırsat olacak.

Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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