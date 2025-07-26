Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Strasbourg’u Rams Park’ta ağırlıyor. 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Galatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir taraftarın gündeminde yer alıyor. Okan Buruk'un kamp kadrosuna göre maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi form tutmak için hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor ve bu kez Fransa Ligue 1 takımlarından RC Strasbourg ile İstanbul’da karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampındaki başarılı performanslarını taraftarlarının önünde sürdürmek isterken Galatasaray Strasbourg maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler ile maç kadrosu merak konusu.

GALATASARAY STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Strasbourg hazırlık maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

S Sport Plus, Digiturk 78, D-Smart 77, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 76 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca platforma, resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de erişilebilir.

GALATASARAY STRASBOURG MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Strasbourg maçı, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve S Sport Plus ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Maçta ilk 11'ler henüz belli olmadı. Ancak Galatasaray’ın muhtemel 11’i, teknik direktör Okan Buruk’un yeni transferler ve genç oyunculara şans vermesiyle şekilleniyor:

Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz.

ICARDİ STRASBOURG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mauro Icardi’nin diz bağı sakatlığı nedeniyle geçen sezonu kapatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda kampa dahil olan Icardi'nin Strasbourg maçına çıkması beklenmiyor. Okan Buruk'un tercihini, yeni transferler ve genç oyunculardan yana kullanması bekleniyor.

Bunun dışında yeni transferler Gabriel Sara ve Arda Ünyay’ın mesajlarıyla taraftarları heyecanlandırırken Leroy Sane’nin de maçta oynama ihtimali konuşuluyor.