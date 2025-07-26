Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk canlı yayında cevapladı: Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan geliyor mu? 

Okan Buruk canlı yayında cevapladı: Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan geliyor mu? 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk canlı yayında cevapladı: Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan geliyor mu? 
Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan, Galatasaray, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların gündeminden düşmeyen Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan muhtemel transferleri hakkında konuştu.

Okan Buruk, haftalardır isimleri sık sık Galatasaray ile anılan Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'la ilgili çok konuşulan iddialara cevap verdi.

"HERKES KADROSUNDA GÖRMEK İSTER"

Tivibu Spor'da açıklamalarda bulunan deneyimli antrenör, "Hakan ve İlkay ile görüşmedim. Dünyanın en önemli takımlarında oynuyorlar. Büyük ve önemli kararkterler, çok büyük oyuncular. Herkes onları kadrosunda görmek ister. Her oyuncunun da bir maliyeti var" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk canlı yayında cevapladı: Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan geliyor mu?  - 1. Resim

HAKAN KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği bilinen ve Başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdiği konuşulan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Inter'de mutlu olduğunu ve yeni sezonda İtalyan ekibinin formasını giyeceğini söylemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Handala gemisi havadan kuşatıldı! 16 İHA taciz ediyorAdana’da evlat dehşeti! Yürek yakan olayda karar çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta kriz! Liste ortaya çıktı: Solskjaer yerine bomba isim - SporSolskjaer yerine bomba isim! Liste ortaya çıktıOkan Buruk isim verdi, vedayı resmen açıkladı: Kesin olarak takımdan ayrılacak! - SporOkan Buruk isim verdi, vedayı resmen açıkladıModric gitti, 10 numara Mbappe'ye verildi! Arda sessizliğini bozdu - SporArda Güler sessizliğini bozduDersine hiç çalışmamış! Beşiktaş’ın ilk maçında aldığı dört gollü mağlubiyetin sebepleri çok - SporBeşiktaş’ın dört gollü mağlubiyetinin sebepleri çokBeşiktaş’a gelmeyi kabul etti! Sol kanada Kerem Aktürkoğlu geliyor! - SporBeşiktaş’a gelmeyi kabul etti! Sol kanada Kerem Aktürkoğlu geliyor!Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis, NBA takımlarından Phoenix Suns'a imza attı - SporNigel Hayes-Davis NBA takımına imza attı
Sonraki Haber Yükleniyor...