Okan Buruk canlı yayında cevapladı: Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan geliyor mu? 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların gündeminden düşmeyen Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan muhtemel transferleri hakkında konuştu.

Okan Buruk, haftalardır isimleri sık sık Galatasaray ile anılan Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'la ilgili çok konuşulan iddialara cevap verdi.

"HERKES KADROSUNDA GÖRMEK İSTER"

Tivibu Spor'da açıklamalarda bulunan deneyimli antrenör, "Hakan ve İlkay ile görüşmedim. Dünyanın en önemli takımlarında oynuyorlar. Büyük ve önemli kararkterler, çok büyük oyuncular. Herkes onları kadrosunda görmek ister. Her oyuncunun da bir maliyeti var" ifadelerini kullandı.

HAKAN KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği bilinen ve Başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdiği konuşulan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Inter'de mutlu olduğunu ve yeni sezonda İtalyan ekibinin formasını giyeceğini söylemişti.