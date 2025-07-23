Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk isim isim açıkladı: İlkay Gündaoğan, Ter Stegen, Ederson...

Okan Buruk isim isim açıkladı: İlkay Gündaoğan, Ter Stegen, Ederson...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk isim isim açıkladı: İlkay Gündaoğan, Ter Stegen, Ederson...
Galatasaray, Okan Buruk, İlkay Gündoğan, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin başında son 3 sezonu da şampiyon olarak tamamlayan teknik direktör Okan Buruk, muhtemel İlkay Gündoğan, Marc-Andre ter Stegen ve Ederson transferleri hakkında bilgi verdi.

Okan Buruk, Avusturya kampında Sky Almanya'nın sorularını cevapladı. Tecrübeli antrenör, haftalardır Galatasaray transfer gündeminden düşmeyen İlkay Gündogan için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Okan Buruk isim isim açıkladı: İlkay Gündaoğan, Ter Stegen, Ederson... - 1. Resim

"İLKAY SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK"

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili düşüncesi ve Gündoğan ile çalışma isteğine dair soru üzerine Buruk, "İlkay sadece çok iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan. Futbol hakkında çok düşünüyor. Manchester'da bir yıllık sözleşmesi var. Sanırım bu sözleşmeyi orada yerine getirecek. İlkay Gündogan'ı seviyoruz ve Galatasaray'ı çok sevdiğini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

EDERSON VE TER STEGEN CEVABI

Alman kaleci Ter Stegen'in Galatasaray'a transfer olacağına dair söylentiler de hatırlatılan 51 yaşındaki teknik direktör, "Çok uzun bir kaleci listemiz var. Ter Stegen ve Ederson'un kulüpleriyle olan sözleşme durumları önemli bir rol oynuyor. Öncelikle tüm bunlar netleşmeli, daha sonra yeni adımları konuşabiliriz" dedi.

Okan Buruk isim isim açıkladı: İlkay Gündaoğan, Ter Stegen, Ederson... - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevre yolu trafiğe neden kapatıldı, ne zaman açılacak?MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Hakan Çalhanoğlu transfer kararını bizzat duyurdu - SporG.Saray mı, F.Bahçe mi? Transfer kararını bizzat duyurduEski yıldızından Fenerbahçe'yi üzecek sözler! Maç sonuçlarını bile tahmin etti - SporEski yıldızından Fenerbahçe'yi kızdıracak sözlerFenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu - SporFenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli olduKüle dönen araçta can vermişti! Yıldız futbolcunun eşi günler sonra sessizliğini bozdu: Kahreden mesaj - SporEşi sessizliğini bozdu: Kahreden mesajEyüpspor'a büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan izni verdi - SporEyüpspor'a büyük müjde! Detaylar ortaya çıktıRefik Anadol'un Messi eseri satıldı! Unutulmaz golün değeri dudak uçuklattı - SporRefik Anadol'un Messi eseri satıldı! Değeri dudak uçuklattı
Sonraki Haber Yükleniyor...