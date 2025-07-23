Okan Buruk isim isim açıkladı: İlkay Gündaoğan, Ter Stegen, Ederson...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin başında son 3 sezonu da şampiyon olarak tamamlayan teknik direktör Okan Buruk, muhtemel İlkay Gündoğan, Marc-Andre ter Stegen ve Ederson transferleri hakkında bilgi verdi.

Okan Buruk, Avusturya kampında Sky Almanya'nın sorularını cevapladı. Tecrübeli antrenör, haftalardır Galatasaray transfer gündeminden düşmeyen İlkay Gündogan için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İLKAY SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK"

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili düşüncesi ve Gündoğan ile çalışma isteğine dair soru üzerine Buruk, "İlkay sadece çok iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan. Futbol hakkında çok düşünüyor. Manchester'da bir yıllık sözleşmesi var. Sanırım bu sözleşmeyi orada yerine getirecek. İlkay Gündogan'ı seviyoruz ve Galatasaray'ı çok sevdiğini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

EDERSON VE TER STEGEN CEVABI

Alman kaleci Ter Stegen'in Galatasaray'a transfer olacağına dair söylentiler de hatırlatılan 51 yaşındaki teknik direktör, "Çok uzun bir kaleci listemiz var. Ter Stegen ve Ederson'un kulüpleriyle olan sözleşme durumları önemli bir rol oynuyor. Öncelikle tüm bunlar netleşmeli, daha sonra yeni adımları konuşabiliriz" dedi.