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Galatasaray'dan KAP geldi: 15 günlük süre tamamlandı: 13.5 milyar TL...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan KAP geldi: 15 günlük süre tamamlandı: 13.5 milyar TL...
Galatasaray, KAP, Dursun Özbek, Finans, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray Sportif A.Ş., mevcut sermayesini 5.4 milyar TL'den yüzde 150 oranında artışla 13.5 milyar TL'ye yükselttiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, ana ortak Sportif A.Ş.'nin 5,4 milyar TL olan sermayesinin yüzde 150 oranında arttırıldığını açıkladı. Buna göre Galatasaray Sportif A.Ş. sermayesi 8,1 milyar TL nakit sermaye artırımı ile 13.5 milyar TL'ye yükseldi.

Galatasaray'dan KAP geldi: Oran yüzde 150: 13.5 milyar TL'lik bildirim - 1. Resim

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 90.311.588,208 TL olup, bu paylar 23.07.2025-24.07.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Satılamayan payların satın alımı için hakim hissedar Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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