Transfer kararı merakla bekleniyor! Barış Alper'den "Avrupa" cevabı: Tercihini açıkladı

TFF 1'nci Lig ekibi Keçiörengücü'nden 2021'de Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, ilk sezonunda ligi 13'üncü sırada bitirirken, üst üste 3 şampiyonluk yaşadı. "25 yaşımda 5 tane kupam var. Herkese nasip olmaz" diyen milli futbolcu; performansı, hedefleri, aile hayatı, Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi hakkında konuştu. Premier Lig ve Serie A kulüplerinin radarında olan genç oyuncu, Avrupa ligleri arasındaki tercihini sorusunu da cevapladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper, "Kamp ortamımız çok iyi. Hiçbir sorun yok. Herkes birbiriyle çok güzel anlaşıyor. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Bolca dinleniyoruz, antrenmanlarımız yapıyoruz. Keyifli bir ortamımız var. Avusturya'da 5 günlük kampımız olacak. İki hazırlık maçından birini oynadık. İkinci maçtan sonra İstanbul'a döneceğiz" dedi.

"25 YAŞIMDA 5 TANE KUPAM VAR"

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "3 senedir şampiyon oluyoruz. 25 yaşımda 5 tane kupam var. Herkese nasip olacak bir şey değil. Bunun için mutluyum. Güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon daha çok çalışıp yine hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini vurgulayan Barış Alper Yılmaz, "Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Ben ümitliyim. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin. Onlar bizim itici gücümüz. Nereye gidersek gidelim hep yanımızda oluyorlar. Her zaman bizi destekliyorlar. Bu sene Allah'ın izniyle onları mutlu edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇEN SEZON İSTATTİSTİKLERİM BEKLENTİLERİMİN ALTINDA KALDI"

Barış Alper, gol ve asist sayısı bakımından bireysel hedeflerini yakalayamadığını dile getirdi. Her sezon öncesinde kendi adına hedef belirlediğini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Her sene farklı hedefleri yakalamaya çalışıyorum. Geçen sezon istatistiklerim beklentilerimin altında kaldı. Her zaman kendime yüksek hedefler belirliyorum. Bu sezon hedeflerim daha farklı. Geçen sezonki asist ve gol sayımın üstüne çıkmayı istiyorum. İnşallah bunu başarırım. Elimden gelenin en iyisini yaparak taraftarımızı mutlu edeceğim" şeklinde görüş belirtti.

"GALATASARAY'DA AİLE ORTAMI VAR"

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kadrosundaki Türk oyuncuların takım olgusunu yerleştirmede büyük rol aldığını söyledi. Yabancı futbolcuların adaptasyonundaki etkilerinden bahseden sarı-kırmızılı futbolcu, "Takım olmak kolay değil. Gelen yabancı oyuncuları ilk biz karşılıyoruz. O bize bir adım atarsa biz ona 3 adım atıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Takım zaten bunun için var. Kimse bireysel olarak bir hedefe ulaşamaz. Yabancı oyunculara yardımcı olup adaptasyon sürecini atlatmalarını sağlıyoruz. Türk futbolcular takım olma konusunda büyük bir rol oynuyor. Ancak biz bir takımız. Zamanla birlik oluyoruz. Türk veya yabancı ayrımı kalmıyor. Herkes takımı sahipleniyor. Galatasaray'da bir aile ortamı var" diye konuştu.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ GALATASARAY'DAYIM"

Milli futbolcu, amatör takımlardan Galatasaray'a uzanan kariyerinde çok acı çekmesine rağmen çok çalışarak başarılı olduğunu dile getirdi. Galatasaray'daki ilk sezonunda ligi 13'üncü sırada bitirdiklerini belirten Barış Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk geldiğimde hepimizin adına şanssız bir sezon oldu. İstediklerimizi yapamadık. O sezon lig Galatasaray adına kötü geçmişti. O sezon adaptasyon süreci yaşadım. İstanbul'a ilk kez gelmiştim. Büyük bir şehre alışmam gerekiyordu. Çok farklı bir Barış vardı. Kafam daha açılmamış gibiydi. Zamanla bazı şeylerin farkına vardım. Çalışmak gerektiğini, bireysellikle bir yere kadar gidilebileceğini gördüm. Sonra özel ekiplerle çalışmaya başladım. Beslenmeme, uykuma, çalışmalarıma dikkat ettim. Hala ediyorum. Bu kolay bir süreç değil. Bu işler dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Neler yaşadığımı bir ben biliyorum bir de ailem biliyor. Amatör liglerden Galatasaray'a geldim. Yaşadığım acıları kimse bilemez. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'dayım."

"KARAKTERİM ASLA DEĞİŞMEZ"

Sarı-kırmızılı takıma Trendyol 1'nci Lig takımı Keçiörengücü'nden geldiğini hatırlatan yıldız futbolcu, "Keçiörengücü ile Galatasaray'daki Barış Alper arasında çok fark yok. Tek fark çalışmak. Karakterim asla değişmez. Her zaman aynı insanım. Bu işin sırrı bence çalışmak. Benim için hep, 'Güçlüsün' diyorlar. Güç sadece yeterli değil. Kolay olmadı. Keçiören'deki çocuk buralara gelmek için çok yol katetti, çok çalıştı. İnsanlar sonuca bakıyor ama oraya gidilirken verdiğiniz emeği sadece kendiniz ve aileniz biliyor. Benim adıma buraya gelmek kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

"İLK TERCİHİM İNGİLTERE"

Milli futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki tercihi sorulduğunda, "Premier Lig ve İtalya Ligi'ni çok beğeniyorum. Diğer ligleri de beğeniyorum ama ilk tercihlerim İngiltere ve İtalya olur" cevabını verdi.

"OKAN BURUK BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk ile çok iyi anlaştıklarını kaydetti. Buruk ile iyi bir iletişim kurduğunu vurgulayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Okan Buruk benim için çok özel ve değerli. Farklı bir ilişkimiz var. İletişime çok açık biri. Çok iyi anlaşıyoruz. Benden isteklerini anlatıyor. Kendisiyle konuşurken çok rahat oluyorum. Benden istediklerini saha içinde yapmaya çalışıyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında benim için çok özel" değerlendirmesinde bulundu.

MUSLERA VE MERTENS ÖZLEMİ

14 sezonluk Galatasaray kariyerini noktalayan Fernando Muslera hakkında Barış Alper, "Nando'ya teşekkür ederim. Çok özel biri. Hem saha içinde hem saha dışında bana çok faydası oldu. Röportajında benimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kendisi çok iyi bir insan. İlk geldiğimde adapte olmam için Muslera çok büyük bir rol oynadı. Benim için hep özel kalacak" dedi.

Takımdan ayrılan ve futbola veda eden Belçikalı yıldız Dries Mertens'le özel bir ilişkisi olduğundan bahseden Barış Alper, "Mertens'i özlüyorum. Kendisi bizi ve futbolu bıraktı. Arada kendisiyle telefonla konuşuyorum. Çok farklı bir insan" görüşlerini aktardı.

"ARTIK TAKILMAMAYI ÖĞRENDİM"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, futbol hayatında "yapamama" korkusunu hiç yaşamadığını söyledi. Mental açıdan güçlü olmak için çok çalıştığını aktaran Barış Alper, "Zaman zaman farklı pozisyonlarda oynadım. Milli Takım'da forvet oynarken dönüşte Galatasaray'da sağ bek oynadım. Hiçbir zaman çekinmedim. Yapamam korkusunu hiç yaşamadım. Her zaman kendime iyi şeyler söylüyorum. Hep, 'Ben bunu yaparım. Korkmuyorum' diyorum. Her zaman çabalarım. Saha içinde kendimle konuşuyorum. Kendimi en iyi ben anlayabilirim. Yapmam gerekeni yapamadığımda bazen çok takılıyordum. Artık takılmamayı öğrendim. Kendi kendime boşuna negatif enerji veriyorum. Bunu daha da azaltacağım" diye konuştu.

"ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"

Barış Alper, "Genç veya tecrübeli" demeden her futbolcudan bir şeyler öğrendiğini dile getirerek, "Galatasaray'a çok büyük oyuncular geldi. Karakterleri de çok iyiydi. Her futbolcudan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bazen antrenmanda altyapıdan çıkmış genç oyunculardan bile bir şeyler öğreniyorum. Bana göre öğrenmenin yaşı yok. Bazen Efe'den veya Ada'dan bir şeyler öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

VAN DIJK İLE MÜCADELESİ

Milli futbolcu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk ile girdiği rekabetin çok sevildiğini söyledi. A Milli Takım'daki performansını değerlendiren Barış Alper, "Van Dijk ile tatlı bir ikili mücadelemiz oldu. Bu, benim bireysel yaptığım bir şey değildi. Bana verilen bir görev vardı. Takım arkadaşlarıma ve ülkeme faydalı olabilmek için elimden geleni yaptım. Milli takım forması çok kutsal. Zaten Van Dijk gibi oyunculara alışkınım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üst düzey futbolcularla rekabet içindeydim. Van Dijk ile rekabetimizi taraftarlarımız da çok sevdi" değerlendirmesini yaptı.

"TADI DAMAĞIMIZDA KALDI"

2026 Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası çok özeldi. O anların tadı damağımızda kaldı. Yaşadığımız mutluluk, taraftarlarımızla birlikte kutlamalarımız çok özeldi. Dünya Kupası için çok ümitliyim. Takımımız çok iyi. Saha içindeki ilişkilerimiz, takımdaşlığımız çok özel. Herkes milli takımda daha uzun zaman geçirmeyi istiyor. Dünya Kupası'na gideceğimizden eminim" diye konuştu.

Barış Alper, santrfor olarak görev verildiği A Milli Takım performansıyla ilgili eleştirilere değinerek, "Eleştiriler olacaktır. Objektif eleştirilere bakıyorum, dikkate de alıyorum. Profesyonel futbolcular olarak göz önündeyiz. Gönül ister ki hata yapmayalım, onları hep mutlu ederim ama bu futbol. Hocam bana nerede görev verirse orada oynarım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

"AİLECİ BİRİYİM"

Barış Alper Yılmaz, futbol dışındaki zamanının çoğunu ailesiyle geçirdiğini söyledi. Yeşil saha ile özel yaşamı ayırdığını aktaran yıldız futbolcu, "Antrenmanlarımı yapıyorum. Genelde evimde ailemle vakit geçiriyorum. Zaman zaman da dışarı çıkıyorum. Benim için her şeyin yeri ayrı. İşimle diğer şeyleri ayırmak gerekiyor. Sahaya çıktığımda hep yüzde 100'ümü veriyorum. Elimden gelen mücadeleyi yapıyorum. İşimle ilgili vicdanımın rahat olması gerek. Ardından dinlenmemi yaparım. Sonrasında fırsatım varsa ailemle vakit geçiririm, arkadaşlarımla planlar yaparım. Zaten ben aileci biriyim. Daha çok ailemle vakit geçiriyorum" şeklimde konuştu.

"BABAM FARKLI"

Babası Yüksel Yılmaz hakkında konuşan sarı-kırmızılı oyuncu, "Babam farklı bir insan, çok özel bir insan. Herkesin ailesi kendine göre özeldir ama babam farklı. Her zaman babam gibi bir baba olmayı nasip etmesi için Allah'a dua ederim" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, sözlerini Galatasaray taraftarına, "Bizi desteklemelerini istiyorum. Onlarla farklı bir iletişimimiz var. Onları çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum. İyi de oynasam kötü de oynasam her zaman arkamda durdular. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız" mesajını vererek bitirdi.