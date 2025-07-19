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3,5 milyon euro ödenmişti! Resmi açıklama: Galatasaray'da bir ayrılık daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3,5 milyon euro ödenmişti! Resmi açıklama: Galatasaray&#039;da bir ayrılık daha
Galatasaray, Futbol, Olimpiu Morutan, Aris, Yunanistan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ağustos 2021'de 5 yıllık sözleşme imzaladıktan  sonra 3 defa kiralık (Ankaragücü, 2 dönem Pisa) olarak gönderdiği Rumen futbolcu ile yollarını ayırdı. Bonservisine 3,5 milyon euro ödenen 26 yaşındaki futbolcu, yeni kulübü ile resmi kontrat imzaladı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. 2021 yılında FCSB'den (eski adıyla Steaua Bükreş) 3,5 milyon euroya alınan Olimpiu Morutan, Yunanistan Süper Ligi'ne transfer oldu.

3,5 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'da ayrılık: Resmi açıklama geldi - 1. Resim

3 YILLIK İMZA

Aris Kulübü, Rumen futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibi ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

10 MAÇTA BİR GOL

2024-2025 sezonunu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan, 10 maça çıktı. Rumen futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol attı ve bir asist yaptı.   

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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