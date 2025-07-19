3,5 milyon euro ödenmişti! Resmi açıklama: Galatasaray'da bir ayrılık daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 12:02 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 12:10 - Güncelleme:

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Galatasaray, Ağustos 2021'de 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra 3 defa kiralık (Ankaragücü, 2 dönem Pisa) olarak gönderdiği Rumen futbolcu ile yollarını ayırdı. Bonservisine 3,5 milyon euro ödenen 26 yaşındaki futbolcu, yeni kulübü ile resmi kontrat imzaladı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. 2021 yılında FCSB'den (eski adıyla Steaua Bükreş) 3,5 milyon euroya alınan Olimpiu Morutan, Yunanistan Süper Ligi'ne transfer oldu. 3 YILLIK İMZA Aris Kulübü, Rumen futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibi ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 10 MAÇTA BİR GOL 2024-2025 sezonunu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan, 10 maça çıktı. Rumen futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol attı ve bir asist yaptı. İlgili Haber Al Shabab, Lemina transferinden vazgeçti! Galatasaray teklifi düşük buldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş