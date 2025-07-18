Al Shabab, Lemina transferinden vazgeçti! Galatasaray teklifi düşük buldu

Galatasaray, Al Shabab’ın Mario Lemina için sunduğu teklifi yetersiz buldu. Görüşmeler tıkanırken Suudi ekibi transferi rafa kaldırdı.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Al Shabab, Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Mario Lemina için resmi adım attı. Ancak taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Lemina için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti ve resmi teklifini iletti. Ancak Galatasaray yönetimi, teklifin oyuncunun gerçek değerinin çok altında olduğunu belirterek görüşmeleri askıya aldı.

Haberde, bir kulüp kaynağına dayandırılan açıklamada, "Türk yetkililer, Al Shabab'ın sunduğu teklifin oyuncunun gerçek değerinin çok altında olduğunu düşünüyor. Önemli bir bonservis kazanmadan oyuncuyu bırakmaya niyetleri yok." ifadeleri kullanıldı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan 31 yaşındaki Gabon asıllı orta saha oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sözleşmede uzatma opsiyonu da bulunduğu belirtiliyor.