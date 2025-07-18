Galatasaray'dan KAP'a Florya bildirimi! İmzalar atıldı

Galatasaray, Florya Projesi kapsamında Nivak Yapı ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Florya Projesi için önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, projeyle ilgili olarak Nivak Yapı A.Ş. ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim şöyle: