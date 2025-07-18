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Galatasaray'dan KAP'a Florya bildirimi! İmzalar atıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan KAP&#039;a Florya bildirimi! İmzalar atıldı
Galatasaray, KAP, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Florya Projesi kapsamında Nivak Yapı ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Florya Projesi için önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, projeyle ilgili olarak Nivak Yapı A.Ş. ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle resmen duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a Florya bildirimi! İmzalar atıldı - 1. Resim

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı A.Ş. arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalara Galatasaray Spor Kulübü kurumsal web sitesinden ulaşılabilecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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