Osimhen'in sözleşme detayları ortaya çıktı! Galatasaray her şeye "tamam" dedi: Özel madde bile var

Yeni sezon öncesi tüm planlarını Victor Osimhen'e göre yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezona damga vuran Nijeryalı yıldızın transferi için Napoli ile uzun süredir devam eden görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere. İtalyan kulübünün tüm istekleri yerine getirilirken, imzaların kısa sürede atılması bekleniyor. Dünyaca ünlü santrforun sözleşme detayları belli oldu. İşte haftalardır manşetlerden düşmeyen transferin detayları...

Sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 37 gol ve 8 asist katkısı yapan ve Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen, yeniden Galatasaray forması giymek için gün sayıyor. Güncel değeri 70 milyon euro olan 26 yaşındaki forvet, kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından bu sefer bonservisiyle geliyor.

KONTRAT DETAYLARI

İtalyan basını, yıldız golcü için günlerdir süren görüşmelerde büyük oranda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bonservis bedeli ve Osimhen'in yeni sözleşmesinin detayları da belli oldu.

40 MİLYON EURO PEŞİN, BİR YIL SONRA 35 MİLYON EURO

NTV Spor'un La Gazetta della Sport'tan aktardığına göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için bu yaz Napoli'ye 40 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübüne 2026'ya kadar 35 milyon euro daha ödeme yapacak.

"3 YIL BOYUNCA SERIE A'YA DÖNEMEZ" MADDESİ

Haberde; Napoli'nin ısrarı sonucu Galatasaray'ın, özel bir maddeyi de kabul ettiği belirtildi. Sözleşmede yer alacak madde gereği Galatasaray, yıldız futbolcuyu 2027'ye kadar Serie A'dan herhangi bir takıma satamayacak.

16 MİLYON EURO GARANTİ MAAŞ

Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak Victor Osimhen'in, sezonluk 16 milyon euro garanti ücret alacağı ifade edildi.