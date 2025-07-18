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Galatasaray'ın kararı merakla bekleniyordu! Davinson Sanchez için 50 milyon euro ve dava

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın kararı merakla bekleniyordu! Davinson Sanchez için 50 milyon euro ve dava
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Eylül 2023'te Tottenham'dan 9,5 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve 2 yıldır sergilediği üst düzey performansla Avrupa kulüplerinin listesine giren Davinson Sanchez için bonservis belirledi. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı milli stoper ile bilgileri dışında temas kuran İtalyan kulübü hakkında da hukuki süreç başlatmaya karar verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez için kararını verdi. İtalya'dan Como'nun ilgilendiği ve transfer teklifinde bulunduğu Kolombiyalı yıldızın ayrılığına, 50 milyon euro bonservis getirmesi halinde izin verilecek.

Galatasaray'ın kararı merak ediliyordu! Davinson Sanchez için 50 milyon euro ve dava - 1. Resim

COMO'YA DAVA AÇILIYOR

A Spor'da yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasındaki Sanchez konusunda yüksek bir bonservis belirleyen Galatasaray, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile kulübün bilgisi dışında temas kuran Como'ya hukuki süreç başlatma kararı da aldı.

Galatasaray'ın kararı merak ediliyordu! Davinson Sanchez için 50 milyon euro ve dava - 2. Resim

76 MAÇTA 8 GOL VE 4 ASİST

Galatasaray formasıyla geçirdiği 2 sezonda tüm kulvarlarda 76 karşılaşmaya çıkan Davinson Sanchez, bu maçlarda 8 gol attı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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